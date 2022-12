Los mejores memes de los Grinch que soportaron y sobrevivieron la Navidad

Cada año es la misma tortura para quiénes no les agradan las fiestas decembrinas, las reuniones familiares, los que se acercan a misántropos o simplemente los que no tienen con quién compartir esta Navidad, por eso las redes sociales son el refugio perfecto donde hay humor, sarcasmo y una que otra verdad, por lo que los Grinch de este año no perdieron oportunidad de manifestarse:

Para los que son Grinch pero también queer y trasnochados:

Para los que no quieren ser hipócritas con sus familiares en Navidad pero sí quieren ver a los que les caen bien:

El Grinch vive, la lucha sigue. Aún hay gente con ganas de joderle la Navidad a sus seres queridos. Bravo. Gracias. pic.twitter.com/kceF5CBffd — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) December 25, 2022

Por los que ni en Navidad olvidan la eterna pelea sexenal fifís vs chairos:

El compromiso laboral del Grinch es admirable, no descansa!!! 🤣🤣🤣🤣🤣 #DéjenseAhí pic.twitter.com/SblDwSXTPi — Jairo Calixto (@jairocalixto) December 23, 2022





Christmas really almost here pic.twitter.com/WLoNSB0FQ4 — Heaux House™️ (@MadeInHawaii___) December 16, 2022

Hoy como muchos días, sigo en modo Grinch... 😒 pic.twitter.com/JHuX2zeIsF — Beatriz Villarreal (@VillarrealOBety) December 24, 2022

Así envolví los regalos porque si yo soy grinch todos lo serán 😬🤭🎄❤️💚 pic.twitter.com/Kgw6FzPWbN — •NarizDeBolita• (@aline_tbk) December 25, 2022

El Grinch si que sabe de música!! 🎶❤️‍🔥 pic.twitter.com/7pND46X9kI — 𝕯𝖎𝖆𝖓𝖆 ❤️‍🔥 (@ArtemisaDH) December 24, 2022

