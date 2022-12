Franco Escamilla habló del porqué no hace chistes acerca de AMLO

Franco Escamilla confesó que uno de los temas que menos le gusta tocar son Andrés Manuel López Obrador y la política en este sexenio (Cuartoscuro/Facebook/ Franco Escamilla)

Franco Escamilla se ha caracterizado por ser uno de los standuperos que utilizan cualquier tema para hacer chistes en sus shows, pero ha llamado la atención de su público el hecho de que en los últimos años en muy pocas ocasiones habla de política y, sobre todo, no toca el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pese a que en la actualidad Franco Escamilla es uno de los comediantes más famosos y más queridos por el público, confesó que hay temas que no le gusta tocar porque sabe que las consecuencias pueden ser negativas para su imagen, tal es el caso del titular del Ejecutivo.

En entrevista con Adela Micha para La Saga, el standupero confesó que ha alejado su comedia lo más que ha podido de la política debido a que López Obrador es uno de los presidentes más apoyados de la historia de México, por lo que teme que un chiste que no sea del agrado de los defensores de AMLO lo llenen de mensajes de odio.

Franco confesó que sí ha pensado en varios chistes sobre AMLO, pero se los ahorra al pensar en el odio que le llegará si los hace (Presidencia de la República)

“No soy de comedia de política, a parte la gente, y menos en este sexenio. Te juro que es el presidente más defendido de la historia (...) si tú te metes con el actual presidente, te llueve hate en las redes y dices ‘¿para qué?’”

Franco también reveló que sí tiene un chiste de AMLO y que en su momento hizo porque no pensó que fuera a ser el presidente de México. A hoy, el comediante espera que lo que ha dicho sobre López Obrador no se haga viral, pues la gente podría tomárselo mal.

“Yo nunca pensé que fuera a ganar López Obrador y estúpidamente hice un chiste en donde decía: imagínate una casa del terror, donde entras a un cuarto y tu esposa tiene tu teléfono desbloqueado, eso es de miedo; entras a otro cuarto y le están entregando una banda presidencial y le dicen: ‘Felicidades, presidente López Obrador’”, recordó el cómico.

Pese a que este chiste no fue retomado después, cuando el tabasqueño se convirtió en presidente, Franco confesó que sí tenía miedo de cómo lo pudiera tomar el público, pues su intención siempre ha sido no caerle mal a alguien.

Escamilla agregó que antes todos los comediantes hacían chistes sobre política y presidentes, pero en este sexenio se ha vuelto un tema difícil y la mayoría del gremio prefiere hacer mofa de esto si están seguros de que valdrá la pena el odio que reciban.

Por otro lado, recordó que sí le gustaba reírse de otros políticos, como Enrique Peña Nieto, inclusive lamentó que fuera a dejar la presidencia porque fue uno de los personajes de los que más se hicieron memes.

En esta entrevista con Adela Micha, Franco Escamilla también habló de lo que está enfrentando Platanito por haber hecho un chiste sobre Debanhi Escobar y los problemas que él enfrenta por haberlo defendido.

Y es que luego de que los papás de Debanhi denunciaron a Sergio Verduzco y miles de internautas aseguraron pidieron que ya no se consumiera contenido de Platanito, Franco lo defendió, señalando que su amigo solo hizo un chiste.

Esto llevó a que algunas personas amenazaran de muerte a él y a su familia, así como también recibieron insultos.

“La gente no estuvo de acuerdo con lo que dije, me empezó a amenazar de muerte a mí y a mi familia, pero eso no lo ven mal; no ven mal insultar a mis hijos, a mi esposa o decirme: ‘¿Qué vas a hacer cuando se mueran tus hijos?’”, dijo el comediante.

