Franco Escamilla reaccionó a ‘cancelación’ por defender a Platanito: “Vénganse de diez en diez”

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, causó indignación en redes sociales después de realizar en uno de sus shows un “chiste” sobre la forma en como murió Debanhi Escobar -víctima de feminicidio en Monterrey-. Ante esto, las opiniones estuvieron encontradas y usuarios en redes también arremetieron en contra de Franco Escamilla, quien defendió al comediante.

Fue ante este panorama donde Escamilla no se quedó callado y durante su programa de YouTube llamado Universidad del humor reaccionó a los comentarios en su contra.

Al inicio del video aparecieron dos de las presentadoras y a forma de broma Yami Rootz mencionó que aparentemente el standupero no estaría presente en el clip.

“Tenemos que dar un anuncio muy importante y pedir una disculpa a nombre de nuestro jefe Franco Escamilla, quien no nos podrá acompañar a la final porque, pues ya se enteraron ustedes en Twitter, en redes sociales, que fue cancelado. Y pues nada, hay que continuar con el show”, destacó.

La misma joven recurrió a un chiste sarcástico que suele aparecer en redes sociales para señalar que supuestamente Escamilla estaba muy afectado por la situación.

“Yo sólo quiero decir una cosa, por fin lo lograron, al fin lograron destruir a alguien que era feliz, sólo buscaba lo mejor para ustedes… pero bueno no voy a decir más”, añadió.

No obstante, después de esta polémica introducción, la cámara giró y Franco Escamilla apareció como siempre para asegurar que no renunciaría a aparecer en público.

“Cancelados mis huevos, señores, aquí estamos en la Universidad del humor y a todos los que cancelan en redes, cancélenme ésta, perros. Vénganse de diez en diez que me da hueva atender culer*s”, aseguró.

En este sentido, el comediante explicó que para él no era nada relevante el tema de la “cancelación” y remarcó que no se desgastaría respondiendo en redes sociales a los ataques en su contra.

“Gracias a mi compañera, pero sí mis hermanos, han de decir… pero si Franco, te cancelaron, ¿cómo es que estás aquí? Porque no sirve de nada cancelar, pero no le digan a los muchachitos que están ahí… y no contestamos agresiones de gente con poquitos seguidores. Una disculpa, pero mi papá que en paz descanse me enseñó a no regalarle nada a los pendejs”, remarcó.

Cómo defendió Franco Escamilla a Platanito

En medio del escándalo que provocó un chiste que hizo Platanito sobre el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, Franco Escamilla reaccionó a esta polémica y defendió al trabajo de los comediantes, aunque también tachó de ofensivo al comentario de Sergio Verduzco.

En su programa La Mesa Reñoña el standupero reaccionó a lo que está sucediendo en torno a su colega y aunque compartió que comprende la molestia de los padres de Debanhi, se mostró molesto por la gente que opina que los chistes sobre mujeres violentadas provocan más violencia.

“Hay gente muy pendej* que de corazón cree que por hacer un chiste de eso la gente va a decir: ‘Sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No, señores. La gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pendej**s existan o no esos chistes” dijo y agregó:

“A mí sí me cag* la banda que, después de ahí, se suelte a ‘no, deben de quitar a todos los comediantes’. No, espérate, es un chiste, no te gustó, que es de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni put* gracia si fuera familiar de ella, pero no podemos decir que nadie va a hacer chistes de nada. No, señor, la comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro”.

