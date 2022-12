Cofepris registró once nuevos distribuidores de medicamentos irregulares

Cofepris informó que se registraron once nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen con lo dispuesto en la legislación actual. (Pexels)

Recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que como parte de las labores de vigilancia que se llevan a cabo en México, se registraron once nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen con lo dispuesto en la legislación actual.

Los lugares donde se hallaron estos once distribuidores irregulares se distribuyen en cuatro entidades de la república mexicana, siete están en Tabasco, dos en la capital del país, uno en Guanajuato y el otro en el Estado de México.

“Las faltas presentadas por estos establecimientos consisten en no contar con Aviso de Funcionamiento y no fue posible constatar las condiciones sanitarias, debido a que el personal de Cofepris no tuvo acceso al inmueble”, se lee en el comunicado de Cofepris.

Asimismo, estos no cuentan con un apropiado almacenamiento y conservación de medicamentos, por lo que no cumplen con la normatividad acordada. En tanto, otros posiblemente operan en la clandestinidad, ya que han dado de baja sus Avisos de Funcionamiento.

Cofepris aconsejó a los compradores de medicamentos mantearse alerta

La autoridad sanitaria pidió a los compradores de medicamentos y otros insumos para la salud, comprobar que los distribuidores tengan Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario, licencia, y otros archivos legales que aseguren que los productos tengan calidad y seguridad.

“Desde el anuncio y publicación del listado de distribuidores irregulares hasta este cierre de año, Cofepris ha detectado un total de 88 establecimientos en esas condiciones, permitiendo que aquellos que cumplan la regularización sean dados de baja. La lista actualizada es pública y puede consultarse en: http://bit.ly/3WqPEdc”, notificó la autoridad sanitaria.

En tanto, la Cofepris enfatizó que continuará con la vigilancia sobre productos y establecimientos de consumo humano, y ratificó su responsabilidad con la salud de la ciudadanía. Al igual, aconsejó a la población a denunciar a las empresas, clínicas, hospitales, medicamentos u otros productos que lleguen a significar un riesgo sanitario.

A través de la página de Cofepris en el apartado de denuncias sanitarias, la ciudadanía puede realizar sus denuncias. También al número telefónico 800 033 5050. O de manera directa en las oficinas de los Centros Integrales de Servicios, los cuales se localizan en toda la república mexicana.

Cofepris alertó sobre la falsificación de medicamentos infantiles

La Cofepris avisó a la ciudadanía sobre la venta irregular de dos productos que dicen ser medicamentos infantiles. Por lo que exhortó a las personas a no consumir este tipo de fármacos alterados, ya que significan un peligro para la salud de las niñas y niños.

Los medicamentos falsificados se hacen pasar por los productos Rosel solución y Desenfriol-ito. Cofepris determinó la adulteración del producto Rosel (que contiene amantadina, clorfenamina, y paracetamol) en presentación solución de 60 mililitros (ml), con lote 200413, con fecha de caducidad de diciembre 2024.

La Cofepris alertó sobre la falsificación de dos productos pediátricos. (Foto: Cofepris)

La autoridad sanitaria obtuvo el resultado del análisis con base en la información ofrecida por la empresa mexicana Wermar Pharmaceuticals de productos genéricos. Esta compañía farmacéutica comunicó que el medicamento no se fabrica desde abril de 2021, ya que la empresa hizo una actualización de trámite ante Cofepris.

La comisión aconseja a la población en general no comprar Rosel solución infantil con la denominación ya marcada, así como de otras, debido a que su fabricación está interrumpida. En tanto, pidió a los médicos pediátricos a no recetar este medicamento y dar diferentes opciones de tratamiento para el público infantil.

