Una mujer habría sido drogada en restaurante de Polanco durante cena navideña

Una mujer habria sido dopada durante una cena en un restaurante en Polanco (Archivo)

Una mujer habría sido drogada en un restaurante ubicado en la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, Ciudad de México (CDMX). El caso fue exhibido por Diana Murrieta, fundadora de la asociación civil Nosotras para ellas, quien se identificó como su amiga.

Detuvieron y procesaron al presunto feminicida de Ana Lilia, joven madre de Querétaro La madre fue atacada con un arma blanca por su pareja en la vivienda donde habitaban. Pese a que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, no logró sobrevivir a la agresión VER NOTA

En redes sociales, Diana relató que la noche del 16 de diciembre, su mejor amiga hizo una llamada desde un establecimiento en el que se llevaba a cabo una cena navideña de trabajo. Evidentemente asustada, pero sin dar detalles, le pidió ir.

La víctima se resguardó en los sanitarios hasta que Diana llegó y la encontró visiblemente drogada. En el mismo sitio estaba otra mujer con los mismos síntomas.

Acaban de drogar a mi mejor amiga en el restaurante Catorze ubicado en avenida Masaryk en la CDMX, mientras estaba en su cena de navidad con su despacho.

Me marcó llorando diciendo que tenía miedo y se encerró en el baño hasta que llegué. — Diana Murrieta (@dianamurrietam) December 17, 2022

“En cuanto llegue vi que estaba rara, no tenía sentido lo que me decía, tenía paranoia, las pupilas dilatadas y vomitaba mucho. La conozco desde hace años y supe perfectamente que eso no era únicamente alcohol.”, relató la testigo del hecho.

Bad Bunny imparable: tras su concierto se fue de “after” con Danna Paola y otros famosos a antro de Polanco Luego de su segundo show en el Estadio Azteca, el puertorriqueño compartió en una fiesta privada en CDMX con figuras como Galilea Montijo, Kunno, Rauw Alejandro y “Las perdidas”; el reggaetonero subió al escenario y se tomó fotos con sus invitados VER NOTA

Diana aseguró que el personal del restaurante se negó a brindar apoyo a las afectadas y, en cambio, las culpó de la situación al asegurar que era resultado de la gran cantidad de alcohol que habrían ingerido esa noche.

“Esperando en el baño, entró una mujer EN EXACTAMENTE LA MISMA SITUACIÓN. El lugar más allá de brindar apoyo entro a tomar fotos, a decir que era por borrachas y a querer que nos saliéramos a la brevedad porque no habían baños disponible.”, añadió

La mujer se resguardó en los baños del restaurante mientras su amiga se trasladaba hasta Polanco (Archivo)

La presidenta de Nosotras por ellas dio aviso a las autoridades, por lo que al lugar acudieron paramédicos, personal de protección civil y de la alcaldía Miguel Hidalgo para atender la situación. Los primeros estudios revelaron que su amiga fue drogada, aseguró.

Diputados iniciaron proceso para elegir a 4 nuevos consejeros del INE Los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral iniciarán su periodo el 4 de abril de 2023 y concluirá hasta el 3 de abril de 2032 VER NOTA

El relato desató comentarios como: “No inculpa a nadie aún, supongo que estarán buscando pruebas, pero hace evidente la nula ayuda y empatía de los del restaurante”, “Hay muchas posibilidades algún compañero pasado de brg queriendo abusar de la situación, incluso en los hielos” y “Yo tengo la teoría de que venden alcohol adulterado o botellas clonadas”.

Usuarios de redes sociales sospechan que alguien pudo haber puesto droga en la bebida de la mujer (Andina)

Este caso de violencia no es aislado, ya que la Ciudad de México es, al igual que el resto del país, un espacio inseguro para las mujeres. En los últimos meses han captado la atención en redes sociales denuncias por parte de jóvenes que se han sentido en peligro.

En noviembre, una mujer de nombre Montserrat Padilla compartió la aterradora experiencia que vivió al tener que saltar de un camión en movimiento en Periférico, al sentirse en peligro debido a que el conductor trató de impedir que bajara.

Después de que saltó, automovilistas que se percataron de la situación le ofrecieron su ayuda. De esta manera, la mujer logró ponerse a salvo, aunque terminó lesionada, tal como mostró en fotografías de las heridas que sufrió: una en el tobillo, que quedó visiblemente inflamado y otra en las manos, las cuales quedaron ensangrentadas.

En redes sociales se viralizó un amenazante anuncio en un taxi (Foto: Tw @Cronopiojudd)

“Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva. Cuántas no tienen esa suerte. Ya basta de vivir así”, fueron las palabras con las que finalizó su relato.

Por otra parte, en agosto se viralizó una foto de una advertencia que un taxista colocó al interior de su vehículo. El mensaje de “Te duermes y te cojo” alarmó a una pasajera quien no dudó en salir del auto al sentirse amenazada.

Michelle, la denunciante, aseguró que no solo se sintió miedo por el cartel sino por la actitud que el automovilista tomó cuando lo confrontó. El chofer se negaba a dejarla bajar y solo accedió hasta que ella le tomó una fotografía y amenazó con exhibirlo en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: