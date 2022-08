Denunciaron amenaza de abuso sexual en un taxi: “Te duermes y te cojo”

“Te duermes y te cojo” decía un anuncio al interior de un taxi de CDMX (Foto: Tw @Cronopiojudd)

Lamentablemente la sensación de peligro es una constante en la vida de las mujeres en México. Comúnmente denuncian en redes sociales la incomodidad y miedo que sienten en diferentes situaciones, como los viajes en transporte público.

Uno de los casos que más han causado indignación recientemente es el de luna joven que se identificó como Michelle Judd, quien compartió en Twitter la desagradable experiencia que vivió con un taxista de la Ciudad de México (CDMX). La mujer denunció que el taxi al que abordó, tenía un amenazante anuncio.

En el letrero, se advertía a las pasajeras sobre el peligro de que el conductor abusara sexualmente de ellas mientras estaban dormidas. Tal como se puede observar en la fotografía que Michelle compartió como prueba, el mensaje decía: “Te duermes y te cojo”.

La mujer no solo se sintió amenazada por el cartel en el taxi sino por la actitud que el automovilista (Foto: pixabay)

La denunciante aseguró que no solo se sintió amenazada por el cartel sino por la actitud que el automovilista tomó cuando lo confrontó. Cuando Michelle le pidió que la dejara bajar y el chófer se lo permitió solo después de que ella le tomara una foto.

“No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara”, publicó la joven en la red social.

La publicación prontamente captó la atención de cientos de usuarias que no dudaron en expresar su enojo y apoyarla ante lo ocurrido. Sin embargo, también desató la discusión entre hombres e incluso mujeres que calificaron su reacción de exagerada.

Quiero compartir que ya presenté una queja formal. El taxi lo abordé en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX. Y sí, la cultura de violación existe, y no hacer nada en torno a ella, nos hace cómplices y parte del problema. https://t.co/FXXEHN8UDj — Michelle Judd (@Cronopiojudd) August 26, 2022

Ante los comentarios que buscaban justificar al taxista, algunas personas salieron en defensa de la denunciante y respondieron a su tuit con frases como “Dejen de justificar con que es humor negro,para todo hay límites, que miedo y que asco que lo tengan tan normalizado” o “No se quién me da mas miedo el que puso eso en su coche o los hombres comentando que todo nos ofende, sin duda gente en estado salvaje. Me alegra que estés bien”.

La mujer expresó haberse sentido decepcionada al leer los comentarios negativos en su contra, los cuales aseguró que eran muestra de la cultura de violación que persiste en México. Pero las críticas no la detuvieron de levantar una queja ante las autoridades correspondientes.

“Quiero compartir que ya presenté una queja formal. El taxi lo abordé en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX. Y sí, la cultura de violación existe, y no hacer nada en torno a ella, nos hace cómplices y parte del problema”, finalizó.

En México el 96% de las mujeres sufren violencia en el transporte público (Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Así amenazaron a una mujer en Veracruz: “Cuando te viole y te mate me vas a hablar”

Una situación similar ocurrió en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Ocurrió específicamente en una unidad de transporte público en la que la víctima de amenaza viajaba.

Según relató la mujer, a través de su cuenta de Twitter, un hombre intentó llamar su atención de diferentes maneras: primero le pidió la hora y después hizo comentarios sobre sus tatuajes. Ella le hizo saber que la situación era incómoda y ante la falta de interés, el sujeto no dudó en amenazarla al decirle: “¡Ja! ¿Qué no te interesa? A ver si cuando te viol... y te mat... no me vas a estar gritando que te deje”, le dijo.

La anécdota despertó el enojo de usuarios en redes sociales, aunque no sorpresa, ya que el acoso es una situación común en el país. De acuerdo con Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México el 96% de las mujeres sufren violencia en el transporte público.

