“Un día muy triste para Puebla”: despidieron al gobernador Miguel Barbosa entre aplausos, flores y lágrimas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a tierras poblanas para despedir a Miguel Barbosa, quien ejerció como gobernador desde agosto del 2019 hasta el día de su “inesperada” muerte el pasado 13 de diciembre.

Desde Casa Aguayo, la celebración fue encabezada por su esposa María del Rosario Orozco Caballero, quien agradeció la presencia del tabasqueño al homenaje de su esposo y la oportunidad que éste le brindó para unirse al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Es un día muy triste para Puebla (...) Él se ha ido de una forma inesperada, pero nos ha dejado una lección de vida (...) Gracias licenciado por haberle dado la oportunidad a mi esposo de gobernar este hermoso estado”.

El presidente de México acudió al homenaje de Miguel Barbosa, en Puebla. (YT: Gobierno de Puebla)

Posteriormente, López Obrador tomó la palabra y volvió a evocar “los buenos recuerdos” que había forjado con el poblano, aún cuando el tiempo los separó: “No tardamos mucho en volvernos a unir”, comentó, evocando la trayectoria que precedió su designación como Gobernador de Puebla.

Fue así que el presidente destacó a Miguel Barbosa por impulsar la idea de organizar una marcha a favor de la 4T, tal y como la convocada e pasado 27 de noviembre (27N) en la Ciudad de México - a la cual el ex gobernador había acudido.

“Yo puedo asegurar que hizo un buen gobierno (...) era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos hacer una marcha”.

López Obrador, Luis Cresencio Sandoval, Rafael Ojeda y Adán Augusto López presidieron la primera guardia de honor. (YT: Gobierno de Puebla)

El Jefe del Ejecutivo federal participó en el tercer homenaje póstumo que el Gobierno de Puebla organizó desde las 09:00 horas en el Congreso del Estado; a las 09:45 en el Palacio de Justicia, cercano a la Catedral de Puebla, y el último a las 11:30 hrs en Casa Aguayo, sede del Palacio de Gobierno.

El cortejo fúnebre llegó al Palacio de Gobierno de Puebla, donde esperaba una agrupación de mariachis. (Gobierno de Puebla)

Familiares de Miguel Barbosa acudieron al triple homenaje. (Gobierno de Puebla)

El cortejo fúnebre arribó a la sede del Palacio de Gobierno en punto de las 11:10 horas, donde fue recibido con aplausos, congratulaciones y al son del mariachi que interpretó piezas como El Rey, Qué Chulo es Puebla, Hermoso Cariño o En Tu Día.

Además de funcionarios del gobierno de Puebla, en el homenaje también se observó la asistencia del gabinete federal como el canciller Marcelo Ebrard; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, y Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, acudieron mandatarios estatales como Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX; Américo Villareal, de Tamaulipas; Alfonso Durazo, de Durango y Evelyn Salgado, de Guerrero. También asistieron otros funcionarios como Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; Manuel Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ex gobernador de puebla.

“Nos vemos pronto”: Palacio de Justicia despidió a Miguel Barbosa

El segundo homenaje se realizó en el Palacio de Justicia de Puebla. (YT Gobierno de Puebla)

Entre coronas de flores y un mensaje de Encabezó un gobierno de la gente que engrandece a Puebla, Joel Sánchez Roldán dedicó unas últimas palabras a Barbosa Huerta en nombre del Poder Judicial del Estado.

“Sé que no hay palabras que mermen la pena que impliquen la pérdida de un ser querido”, expresó el decano con dedicatoria a la familia del ex gobernador, a quien destacó su “espíritu indomable” pese a las dificultades de salud.

En ese sentido, recapituló la trayectoria política que antecedió la designación de Barbosa Huerta como el Gobernador y reconoció su ejercicio basado en su pensamiento de “yo no me canso; yo no me rajo”, hasta antes de “haberse marchado sorpresivamente”.

“Siempre dio lo mejor de sí sin importar cualquier reto o contratiempo. Fue un gran guerrero: eso es una gran enseñanza, un gran legado (...) Sabemos que el señor gobernador nos seguirá acompañando en este mundo (...) Gracias por todo, señor gobernador. Descanse en paz y hasta pronto”.

Finalmente, se entonó el himno nacional mexicano para después dar paso a las guardias de honor que se congregó junto al féretro para cerrar el homenaje con un minuto de silencio.

El Palacio de Justicia despidió con un minuto de silencio al ex gobernador. (YT Gobierno de Puebla)

Congreso de Puebla recibió y despidió a Barbosa al grito de “¡Gobernador!”

La primera parada del cortejo fúnebre de Miguel Barbosa fue en el Congreso de Puebla, donde el presidente de la Junta de Conciliación Política (Jucopo), Sergio Salomón Céspedes, presidió las últimas palabras al gobernador.

