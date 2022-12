Cómo se llama la pieza de plástico de las pizzas, según la RAE

El modelo triangular fue el que patentó Claudio Troglia en 1974 (Instagram: @bakerloo.belgrano)

La Real Academia Española (RAE) enfatizó que no hay un término concreto para referirse a dicho artefacto, todas válida, entre las más comunes se encuentran:

Cómo la oposición quiso sabotear el Plan B de AMLO y por qué señalaron al PRI como traidor Nuevamente, Movimiento Ciudadano señaló una supuesta complicidad entre el PRI y Morena para hacer valer la voluntad de AMLO en la Cámara de Diputados VER NOTA

- Guardapizza: ya que sirve para guarda la pizza, hablando en el sentido de que puede preservar algo de un daño que le puede sobrevenir.

- Trípode.

Cuáles son las peores marcas de extensiones eléctricas para esta Navidad, según Profeco Para este estudio se realizaron 654 pruebas y fueron llevadas a cabo entre mayo y julio de 2022 VER NOTA

- Mesita de la pizza.

- Cosito de la pizza.

Rosario Piedra justificó la recomendación al INE por temor a volver al priismo La presidenta de la CNDH explicó que los consejos que causaron polémica contra el órgano electoral fueron con el único fin de garantizar la autonomía de las elecciones ciudadanas VER NOTA

Sobre la última denominación, puede llegar a parecer general, pero dado que no existe un nombre específico, ha tomado popularidad en algunas regiones hispanohablantes, tal es el caso de México. La RAE añadió que el hecho de que el término guardapizza no exista en el Diccionario de la lengua Española, no quiere decir que no sea válido.

¿Cuál es la función de dicho artefacto?

El utensilio fue inventado y patentado durante la época de los 80′s, pensado principalmente para la pizza que se entrega a domicilio, ya que cumple con un papel fundamental en el proceso de transporte de este tipo de alimentos.

«Guardapizza», mesita, cosito, trípode… ¿Cómo llaman ustedes al objeto de la imagen? pic.twitter.com/3u91XyZovg — RAE (@RAEinforma) May 31, 2020

De tal forma que no se encuentra como un simple adorno en la preparación y tampoco sirve para separar los trozos de este alimento, funciona únicamente para aportar un soporte en el centro de la caja en el cual se entrega el antojito, con el objetivo de impedir que la superficie del recipiente se pegue a la pizza durante su transporte.

Es así que la supuesta mesita de plástico funge con la función de proteger a la pizza de que esta se adhiera a la caja, por lo tanto llega hasta el hogar del comensal de la mejor forma posible. Dicho instrumento de plástico cuenta con la apariencia de una diminuta mesa, la cual se encuentra comúnmente al centro de la preparación.

¿Cuál es el origen de la pizza?

La pizza entendida de su forma más simple es: la mezcla de una masa de pan elaborada al horno y que se cubre posteriormente con salsa de tomate y queso. Necesita del cúmulo de todos esos ingredientes para establecer su origen. Su origen no puede datar de antes del siglo XVII.

En caso de querer descubrir quién inventó la pizza tendremos que remontarnos a principios del siglo XVI en Pompella y Nápoles, puesto que fueron las primeras ciudades de Italia donde se encontraron algunos vestigios de alimentos similares a lo que se conoce hoy como la pizza, de acuerdo con el sitio web Casa Di Roma.

Así quedaban las pizzas cuando no se usa el guardapizza

Deduciendo que en ese lugar se consumía una especie de pan recién sacado del horno de un fogón de leña, el cual se aderezaba con un poco de ajo, aceite de oliva, queso hecho con leche de búfala, romero y otras especias locales.

La famosa pizza común es una masa de harina con levaduras que se cocina en un horno. Por tal motivo, sus orígenes se remontan a la antigüedad en el Medio Oriente y puede que este sea el lugar en el que se inventó la pizza tal y como se conoce hoy en día.

A el panadero Raffaele Esposito de Nápoles, se le considera como la primera persona que elaboró una pizza. Además, la etimología del término pizza tiene que ver con que el vocablo proviene de “pinsa”. Es el participio pasado del verbo latino “pinsere” que significa machacar, presionar, aplastar y estos significados tienen que ver fundamentalmente con la manera de elaborar esta masa, extendiéndola hasta hacerla completamente plana.

SEGUIR LEYENDO: