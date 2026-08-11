Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

Abogada de Paulina Rubio no descarta que el menor quiera solicitar la emancipación. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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Andrea Nicolás, el hijo de 15 años que Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, tienen en común, podría buscar su emancipación legal para mudarse a Madrid con su padre, luego de que una jueza en Florida resolvió que permanezca en Miami con su madre.

La posibilidad fue anticipada por la propia abogada de Rubio, Sandra Hoyos, quien advirtió que ese proceso tiene sus propios retos, pero confió en que la relación de la cantante con su hijo pueda mejorarse de aquí en lo que el menor cumple 18 años.

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Casi 14 años de batalla legal entre Paulina Rubio y Colate

Paulina Rubio y Colate se casaron en abril de 2007. Su matrimonio duró siete años: iniciaron su proceso de divorcio en 2012 y se separaron definitivamente en 2014. Durante los años siguientes, los desacuerdos sobre la custodia y los acuerdos de convivencia con su hijo desembocaron en una serie de recursos legales tanto en España como en Estados Unidos.

(REUTERS/Jeenah Moon/EP)

Un punto que la jueza tomó en cuenta fue que fue Colate quien decidió mudarse a España sin haber resuelto previamente el plan de custodia compartida que tenía con Rubio. “El que se mudó fue Colate y no arregló ese tema antes de mudarse”, explicó la abogada Sandra Hoyos en el programa de Javier Ceriani este lunes. Desde Madrid, el empresario inició la petición para que el menor se trasladara con él, lo que derivó en el juicio.

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En 2024, Colate denunció ante las autoridades que Rubio presuntamente maltrataba a su hijo, acusación que no logró acreditarse. El Departamento de Niños y Familia entrevistó al menor de forma independiente en su colegio y no encontró pruebas. En marzo de 2025, fue Paulina quien denunció la sustracción del menor después de que Colate lo recogió del colegio antes de la hora de salida. Ese episodio se sumó al historial de incumplimientos que la jueza consideró al momento de resolver.

El juicio decisivo se llevó a cabo en mayo de 2026 y duró tres días. El fallo fue emitido el domingo 9 de agosto por la jueza Marlene Fernández, de la Corte Familiar de Miami.

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Cómo se ganó el caso: la guardiana, el inglés de Colate y Paulina sin testificar

Crédito:Europa Press

Paulina Rubio no testificó en ningún momento del proceso. Hoyos explicó al programa de Ceriani que el caso se resolvió con dos testimonios: el de Colate y el de la guardiana designada por la corte.

El desempeño de Colate en inglés fue señalado como un factor que pesó en su contra. Hoyos indicó que el empresario no se expresó bien en ese idioma y no utilizó traductor, lo que afectó la calidad de su testimonio ante la jueza.

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La jueza también tomó en cuenta una serie de desacatos a órdenes judiciales previas por parte de Colate: no regresar al menor a tiempo al inicio del ciclo escolar, retenerlo más allá de los periodos acordados y haber abierto un caso en España acusando a Rubio de presunto maltrato. “Es el tema de una persona que no respeta una orden judicial”, señaló Hoyos al programa de Ceriani.

El testimonio de la guardiana reveló que Andrea Nicolás utilizaba con frecuencia el término we (en inglés) —nosotros— al referirse a decisiones que correspondían a sus padres. “Nosotros queremos irnos a España, nosotros no nos gusta la manera que la mamá me trata”, reprodujo Hoyos en el programa de Ceriani.

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Ese patrón de lenguaje fue interpretado por la jueza como evidencia de alienación parental: una influencia indebida del padre sobre las declaraciones y preferencias del hijo. La corte ordenó que Andrea Nicolás continúe con terapias individuales y familiares para restablecer la relación con su madre.

Hoyos aclaró que las acusaciones de maltrato físico y consumo de sustancias contra Rubio nunca se acreditaron. “En ningún momento salió una sola prueba, ni de sustancias de drogas ni de abuso físico”, dijo la abogada al programa.

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La apelación que Colate anunció y por qué sería difícil de ganar

(Captura de pantalla)

El periodista Pipi Estrada informó al programa español Fiesta, de Telecinco, que Colate confirmó su intención de recurrir la resolución. “El niño ha dicho ante el juez que quiere vivir con Colate”, sostuvo Estrada.

Hoyos descartó que la apelación tenga posibilidades reales de prosperar. “Esta jueza escribió cada palabra que cada testigo decía textualmente”, dijo al programa de Ceriani. “Llevo 26 años ejerciendo y hace mucho tiempo que no veo algo tan bien hecho”, agregó.

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Un panel de tres jueces de apelación tendría que deferir a la discreción de quien presenció el juicio durante tres días. Para que prospere, debe existir un fallo técnico-legal. “En mi opinión, no existe”, afirmó.

La posición económica de Colate también complica seguir litigando. El fallo estableció que todos los gastos legales y de manutención se dividen en partes iguales entre ambos padres, lo que significa que cualquier nuevo proceso que el empresario inicie implicará que también tendrá que cubrir la mitad de los costos que ese litigio genere del lado de Rubio.

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Qué es la emancipación en Florida y por qué no es sencilla

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrea Nicolás manifestó ante la jueza su deseo de vivir con su padre en Madrid. Al quedar ese deseo bloqueado por el fallo, el entorno de Colate habría considerado la emancipación como una vía alternativa para que el menor pueda decidir su residencia antes de cumplir 18 años, sin depender de una resolución judicial sobre custodia.

La emancipación —denominada legalmente en Florida como removal of disabilities of nonage— es el proceso mediante el cual un menor adquiere los derechos y responsabilidades de un adulto antes de cumplir 18 años. Bajo el estatuto 743.015 de Florida, el menor debe tener al menos 16 años y residir en el estado para ser elegible.

El obstáculo central: el menor no puede presentar la petición por sí mismo. Debe hacerlo uno de sus padres o un tutor legal. Si solo uno de los padres la presenta, el otro debe ser notificado formalmente y tiene 20 días para responder. En el caso de Andrea Nicolás, eso significaría que Paulina Rubio tendría que ser notificada y podría oponerse.

Además, la corte debe nombrar un abogado ad litem para representar al menor, y el juez evalúa si la emancipación está en el mejor interés del joven, no solo si él la desea. El menor también debe demostrar capacidad para sostenerse económicamente de manera independiente.

Hoyos lo planteó con claridad al programa de Ceriani: “Todas estas son posibilidades, pero recordemos que no es chiflar y hacer burbujitas. Un proceso de emancipación igualmente tiene sus retos, hay que comprobarlo”.

La copa de vino y la exposición del menor en redes

Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, fotografías de archivo (Europa Press)

Tras conocerse el fallo, Colate publicó en Instagram un carrusel de fotografías junto a su hijo tomadas durante el verano en España, en una de las cuales Andrea Nicolás aparece con una copa de vino. “Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor… Te quiero Nico”, escribió el empresario.

La publicación generó señalamientos. Hoyos recordó al programa de Ceriani que la guardiana recomendó no exponer al menor en medios, dado que el propio Andrea Nicolás ha expresado que no quiere aparecer públicamente. Paulina también enfrentó problemas en corte por una portada en la que apareció con sus dos hijos. “Ellos técnicamente no deberían estar exponiendo a este menor de edad”, dijo la abogada.

Sobre la foto con la copa de vino, Hoyos fue directa: “Eso no es algo que Paulina aplaude porque lo ha dicho públicamente y no debe de suceder”. Aclaró, no obstante, que regresar a la corte por cada acción de Colate que Rubio desapruebe no es viable una vez cerrado el caso.

El menor regresó a Miami el domingo 9 de agosto, un día antes de que el fallo se hiciera público. Hoyos señaló al programa de Ceriani que el dictamen llegó a las nueve de la mañana de ese domingo, cuando Andrea Nicolás ya venía en camino desde España. Andrea Nicolás cumplirá 18 años en 2028. En ese momento podrá decidir libremente dónde vivir sin necesidad de ningún proceso legal.

Mientras tanto, la custodia sigue siendo compartida: Paulina Rubio tendrá decisión exclusiva en temas escolares y de salud, y el menor podrá visitar a su padre en España durante vacaciones y parte del verano, como ocurrió este año.