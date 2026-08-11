Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

En el aniversario del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, se observa su salón con un letrero de "Inmueble Asegurado" en la entrada, reflejando el estado actual del local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A 15 meses del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, la Fiscalía General del Estado de Jalisco retiró los sellos de aseguramiento del salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, donde la joven fue asesinada el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok. El inmueble, que permaneció intacto y bajo resguardo durante más de un año, ya registra trabajos de remodelación en su interior.

El retiro de los sellos ocurrió a finales de la primera semana de agosto, según reportes de medios locales. Las autoridades argumentaron que ya no había indicios que debieran resguardarse en el sitio.

PUBLICIDAD

Los propietarios de la Plaza Santa María, donde se ubica el local, también habrían solicitado el levantamiento del aseguramiento al argumentar que la situación afectaba a los negocios contiguos, según la información de Nmás.

Seguidores de la influencer visitaron el sitio donde fue asesinada Crédito: (TikTok/@ingridrench)

El inmueble era arrendado. Al ser devuelto a sus dueños, el espacio que durante más de un año conservó macetas secas, polvo y los objetos del día del crimen luce ahora con personal trabajando en su interior.

PUBLICIDAD

Por qué el salón permaneció asegurado 15 meses y qué implica su liberación

El artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que haya huellas o que guarden relación directa con el lugar de los hechos, deben ser resguardados durante la investigación. Bajo ese marco legal, la Fiscalía de Jalisco mantuvo los sellos vigentes.

El retiro del aseguramiento no implica el cierre de la investigación. Si el inmueble fue arrendado de buena fe, puede ser devuelto a sus propietarios; si las autoridades hubieran corroborado que el bien estaba relacionado con actividades ilegales, habrían podido aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo que en este caso no ocurrió.

PUBLICIDAD

Quién mató a Valeria Márquez y en qué punto está la investigación

En videos rescatados de sus en vivos, Valeria Márquez habla de "su marido", pelea por teléfono con alguien llamado Francisco y carga un peluche con el apellido de quien hoy es señalado como el presunto autor intelectual de su muerte. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Valeria Márquez tenía 23 años cuando fue asesinada en su propio salón de belleza mientras transmitía en vivo en TikTok. Más de 15,000 personas presenciaron el ataque en tiempo real. Un hombre que se hizo pasar por un repartidor entró al local, confirmó la identidad de su víctima y le disparó en al menos tres ocasiones: impactos penetrantes a cráneo, tórax y abdomen.

La investigación se mantuvo sin avances hasta que dio un vuelco el 30 de julio de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló que el hijo del R1, Francisco Álvarez Solorio, habría mantenido una relación sentimental con Valeria, la amenazó en diversas ocasiones y habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, dijo García Harfuch en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

El 1 de agosto fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, quien habría informado al agresor si Valeria se encontraba en el local ese día y facilitado la huida tras el ataque. Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en el penal de Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el 6 de agosto que la investigación apunta a que entre dos y tres personas más habrían participado en la ejecución del crimen, además del único detenido hasta ahora. El análisis de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados forma parte de las diligencias que llevaron a identificar a los presuntos responsables. Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo y es buscado por las autoridades mexicanas.

PUBLICIDAD