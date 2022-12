Tacharon de clasista a Laisha Wilkins tras decir que la música de Bad Bunny es “porquería”

(Instagram)

El 9 y 10 de diciembre una enorme polémica inundó el Estadio Azteca, sede para los dos conciertos que daría Bad Bunny con motivo de su Word’s Hottest Tour. Y es que, aunque los fans acudieron sumamente entusiasmados para escuchar a uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del momento, varios se quedaron con las ganas, pues resultó que se les impidió el acceso al recinto por aparente contar con boletos clonados o falsos.

Fans de Bad Bunny denunciaron el presunto modus operandi con que les impidieron entrar al Estadio Azteca La Profeco y Ticketmaster se pronunciaron al respecto y destacaron que tomarán las medidas correspondientes VER NOTA

Esto desató la indignación de muchas personas, quienes aseguraron que había algo más turbulento de fondo, pues habían adquirido sus boletos directamente con Ticketmaster y aún así resultaron no ser auténticos.

Debido a esta situación no sólo la empresa se posicionó al respecto y aseguró que colaboraría con las autoridades para esclarecer los hechos, además de reembolsar y dar una compensación económica a los afectados, sino que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo el sábado pasado -fecha del último concierto- para supervisar cualquier tipo de irregularidad.

Bad Bunny rindió homenaje a Juan Gabriel durante su primer concierto en el Estadio Azteca El reggaetonero es un fiel admirador del “Divo de Juárez” y no solo lo mantiene presente en sus shows, también lo mencionó en una canción VER NOTA

Las reacciones no se hicieron esperar y fue la actriz Laisha Wilkins quien no dudó en dar su punto de vista y arremetió contra el cantante de Ojitos Lindos y sus fans.

“A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”, escribió la famosa desde su cuenta de Twitter.

A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit.😌 https://t.co/JxKaPt8V36 — 👑Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

Ante esto, algunos internautas se mostraron indignaron y resaltaron que los comentarios de Laisha eran clasistas.

De Bomba Estéreo a Jhay Cortez: todos los invitados estrella de Bad Bunny en el Estadio Azteca Los amantes del género urbano que lograron entrar al recinto disfrutaron de colaboraciones sorpresa VER NOTA

“Ahora sí estás mal, Laisha. Qué falta de empatía. Recuerda que algún día te puede pasar a ti con cualquier artista”. “A mi me encanta escuchar a Vivaldi y fui al concierto de Bad Bunny ayer. Tu comentario es hiper clasista y no tiene relación con el fraude y estafa que hizo @Ticketmaster_Me. Dejen de lado su ‘superioridad’ por no escuchar un género, el problema es el monopolio”, colocaron.

La actriz rápidamente respondió a las críticas en su contra y aseguró que los artistas que le gustan: “No tienen público que en un gran porcentaje clona boletos”, además destacó que no le sorprendían los hechos teniendo en cuenta “las letras de las canciones. De igual forma agregó:

“Amo al Buki y me sé todas las de Bobby Pulido, en ninguno he escuchado las letras del conejo”.

(EFE/Andrew Gombert//AP/Eduardo Verdugo)

Esto sólo enardeció más a los tuiteros quienes le señalaron a La reina de Dinamarca en repetidas ocasiones que sus comentarios estaban muy fuera de lugar.

Pero Wilkins no soltó el tema y en otro tuit les respondió: “Para la gente frustrada todo es clasismo”.

También la famosa aprovechó para dar una opinión más sobre los altercados en el concierto del puertorriqueño.

“A los que compraron en reventa, no se sorprendan que los estafaron, la reventa es ilegal *La reventa de boletos es ilegal en la Ciudad de México”, escribió.

Foto: Instagram @laisha_wilkins

Qué dijo Ticketmaster sobre concierto de Bad Bunny

A través de un comunicado oficial Ticketmaster compartió su versión oficial sobre lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny del viernes 9 de diciembre y aclaró el motivo del porqué algunos boletos legítimos no pudieron entrar al inmueble.

La empresa difundió en sus redes oficiales que hasta este lunes 12 de diciembre se encuentra colaborando con la Profeco para esclarecer lo sucedido en los accesos al Coloso de Santa Úrsula ya que insistió en que no hubo sobrecupo y tampoco sobreventa de entradas, tal como se denunció en redes sociales por parte de los afectados.

SEGUIR LEYENDO