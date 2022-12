Yeri Mua denunció acoso de su expareja en un antro de Veracruz; sus amigos resultaron lesionados

La influencer cumplirá 21 años el 17 de diciembre (Foto Instagram: @yerimua)

Yeri Mua se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante la madrugada del viernes 09 de diciembre por una pelea entre sus amigos y su supuestamente su expareja Brian Villegas -mejor conocido en internet como Paponas- que habría ocurrido afuera de un antro en Veracruz. La influencer se mantuvo al marguen de la situación mientras atendía a sus acompañantes que resultaron lesionados, pero cuando ya estaba más tranquila rompió el silencio y contó su verdad detrás del enfrentamiento que se viralizó.

La ganadora del Carnaval de Veracruz que se llevó a cabo este 2022 recurrió a sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter para denunciar públicamente a su expareja por la lamentable situación que vivió durante una visita a un centro nocturno con motivo de su cumpleaños. De acuerdo con su testimonio, habría sido acosada por su ex y sus amigos saltaron en su defensa, lo que desencadenó en una pelea.

(Captura Instagram)

“Me arruinaron mi día mi semana mi mes mi cumpleaños todo. Me costo demasiado salir de ahí pero hoy ya no estoy dispuesta a tener miedo. Grupo PH Veracruz no apoya a las mujeres. Si tu ex novio te acosa en PH, el antro te dará la espalda y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti”, tuiteó.

Con ello, Yeri Mua no solo confirmó que fue acosada por Paponas, también arremetió en contra del centro nocturno por la manera en que su equipo de seguridad actuó ante la situación. La Influencer no ha dado más información al respecto, pero reposteó las publicaciones de sus amigos que resultaron lesionados por el conflicto a golpes.

Esta madrugada el Ex de Yeri Mua (Brian Villegas) la ataca y ataca a sus amigos en un antro de Veracruz. pic.twitter.com/bUEk3Y0CYM — La Comadrita  (@lacomadritaof_) December 9, 2022

“Cómo reaccionarias tú si ves a tu amiga gritando por ayuda cuando un vato se la anda agarrando a lo descarado (y no abrazándola nada más como dice) sin consentimiento?? y si eres compa del vato, tanto es tu afán por resaltar para quedar bien con una persona con seguidores al punto de contribuir en una pende*da así??”, escribió Diego -amigo de Yeri Mua y afectado- en sus historias de Instagram.

Él mismo comentó que solo le reventaron una botella de vidrio en la cabella y se responsabilizó de los golpes que dio. Otro amigo de la influencer que habría resultado con una fractura en uno de sus pulgares también compartió su versión de los hechos y directamente culpó a Brian Villegas de lo sucedido.

(Captura Instagram: @_brianvillegas)

