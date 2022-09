Qué dijo Ferka sobre su supuesta ruptura con Christian Estrada

Los novios se convirtieron en padres en agosto de 2021 (Foto: Instagram/@ferk_q)

Recientemente la pareja conformada por la actriz María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y el modelo Christian Estrada se ha visto envuelta en especulaciones, pues desde hace semanas, el ex participante de Guerreros 2020 eliminó de su cuenta de Instagram las imágenes en las que aparece junto a su pareja y madre de su hijo Leonel.

Y es que la revista TVNotas entró en contacto con una persona allegada a la pareja, quien reveló que una misteriosa mujer le contó a Estrada en una fiesta que Ferka tiene “interés en las mujeres”, causando así el asombro del modelo, quien, presuntamente, no estaba enterado de ello.

La razón de que a Ferka “le gustan las mujeres” y el hecho de habérselo ocultado a su novio, habría sido la causa del repentino distanciamiento entre ambos, situación que habría generado incluso que Estrada dejara el departamento que compartían como familia.

La pareja defendió su amor en el reality de pruebas físicas "Inseparables" (Foto: Archivo)

“Días después (de la fiesta) salió todo el relajo. Alguien soltó el chisme en el círculo de amigos de ellos y resulta que la mujer misteriosa que habló con Christian en la fiesta, le soltó la sopa... le preguntó que si sabía que a Ferka le gustaban las mujeres. Sí, le contó de sus preferencias sexuales, que ella misma sabía que tuvo un romance apasionado y largo con una mujer, que si no lo había notado. (Él) se quedó estupefacto, se sacó cañón de onda, le dijo que era una mentirosa”, dijo el informante de la revista en días pasados.

Y es que tras supuestamente haberse enterado de esto, a Christian comenzó a vérsele pensativo, reflexivo y se hizo evidente su distanciamiento con Ferka, quien, según la publicación, “acudió con una amiga y le contó sobre el distanciamiento que ocurría entre ella y su pareja, que no le gustaba nada la forma en que él se estaba comportando con ella, que había dejado de hacer muchas cosas en pareja y parecía un vale madr*s”.

Según la nota, al sentir el rechazo de su novio, Ferka “se enojó, lo cuestionó y él le dijo que más bien ella era la que menos podía hacer ningún tipo de pregunta; que ella tenía que hacer un tipo de balance y buscar en su consciencia si todos estos años había actuado bien”.

Repentinamente y sin declaración alguna, Christian eliminó las fotos donde aparece con la mamá de su hijo (Foto: Instagram @ferk_q)

Esta noticia, aunada a que la pareja que ganó el reality show de Televisa Inseparables ya no se deja ver en familia en sus redes sociales, y que incluso Christian Estrada habría dejado de seguir a la actriz en Instagram, ha causado la tristeza de los fans de ambas celebridades.

En medio de rumores, Ferka colocó una breve respuesta, no sólo para enfrentar las especulaciones, sino también para responder de alguna forma a la reciente publicación que ha causado polémica en las últimas horas.

Después de que se diera a conocer la noticia, y de que fuera retomada por diversos medios, la famosa de 36 años publicó la imagen de un emoji de risa gigante, lo que fue tomado por muchos de sus seguidores como una burla a la revista que asegura que la actriz de Señora Acero tiene interés amoroso por las mujeres.

Con esta críptica imagen, a través de sus instastories, la también conductora habría respondido a la ploémica (Foto: Captura de pantalla)

Esta irónica respuesta, sobre la que Ferka no especificó nada más, se suma a que hace algunos días la también conductora de televisión publicó un mensaje dirigido a todos sus seguidores por el apoyo que ha recibido en días recientes.

“Gracias a todos por sus mensajes, por todas esas muestras de cariño, de verdad muchas, muchas gracias. Aún no estoy lista para hablar, les mando muchos besotes, aún no estoy lista para platicar, ya habrá tiempo, tiempo al tiempo. Sólo quiero decirles que los quiero mucho”, indicó en su momento Ferka, quien no profundizó en el tema y alimentó la curiosidad por saber por lo que está atravesando su relación con el padre de su bebé, que acaba de cumplir un año a finales de agosto.

