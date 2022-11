Cuáles son las peores marcas de mermelada, según Profeco

Algunas de las marcas de mermeladas que circulan en el mercado mexicano, no cumplen con su etiquetado (Archivo)

Dentro del territorio mexicano, la mermelada es uno de los productos más utilizados en los hogares; sin embargo, gracias a un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a conocer que algunas marcas no cumplen completamente con su etiquetado.

Es importante recordar que dicho producto tiene su propia cláusula en la Norma Oficial Mexicana y se trata de la NMX-F-131-1982, en la que se establece que todas las marcas de mermelada deberán contener: una porción de fruta equivalente al 60 por ciento y un 40 por ciento de azúcar. También se estipula que en ningún caso se podrá preparar con colorantes ni con saborizantes artificiales.

¿Cuáles son las marcas de mermelada desaprobadas por la Profeco?

En una de las ediciones de la Revista del Consumidor, la institución dio a conocer la serie de resultados obtenidos de un estudio realizado en 19 mermeladas del mercado mexicano; 11 de fresa, dos con jugo de fruta, dos con jarabe de maíz y cuatro con diferentes ingredientes.

Dentro de dichos análisis se abarcó: revisión de etiquetado, corroborar que el contenido neto coincida con el declarado y verificar los ingredientes utilizados en las diferentes preparaciones. Como resultado se logró detectar que cuatro mermeladas no cumplen con lo establecido, se trata de las siguientes:

Marcas reprobadas por la Profeco (Captura de pantalla: Revista del Consumidor)

- Tasty Dbs: mermelada de fresa sin azúcar, en este caso, el contenido neto no coincidía con el establecido en su etiquetado.

- McComick: en su presentación de mermelada de freda sin azúcar adicionada, ya que a pesar de que contiene el logo de “Avalado por la Federación Mexicana de Diabetes A.C. (FMD)”. no cumple con el criterio establecido para las azúcares simples de la FMD, escudándose en que su producto proviene directamente de la fruta.

- Stevien: presentación de mermelada sin azúcar añadida y endulzada con stevia, ya que no cuenta con la leyenda “apto para diabéticos”.

- Biolicious: en su presentación de mermelada sin azúcar añadida orgánica fresa, puesto que no muestra su porcentaje de fruta, contó con un cinco porciento menos del contenido neto declaró en su etiqueta, no indicó su país de origen y su etiquetado frontal nutrimental estaba incompleto, adicionalmente, no utiliza el logo “SAGARPA MÉXICO ORGÁNICO SENASICA-16-006 Mermelada libre de colorantes o saborizantes”.

La institución dio a conocer las marcas que no cumplen con lo que prometen (Foto: Archivo)

De tal forma que los productos con menor porcentaje de fruta en las preparaciones fueron las que se mencionan a continuación: McCormick (mermelada de fresa sin azúcar adicionada), Tasty Dbs y La Costeña (mermeladas de fresa).

La Profeco le recordó al consumidor que dichos productos pueden ser altos en azúcar y a pesar de que existan algunos reducidos o sin azúcares añadidas, las personas diabéticas deben moderar su consumo. De igual forma, se recomienda leer la fecha de caducidad y prestar atención el etiquetado de cada marca, ya que pueden llegar a contener jarabe de agave o concentrado de jugo adicionado.

Además, en noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación del artículo 122 de la Ley General de Salud, con el único objetivo de facilitarle a los usuarios la lectura del etiquetado, dicha norma entró en vigor justo cuando se concretaron las modificaciones correspondientes a la NOM 051. Entre dichos cambios se agregaron sellos que indican si contienen algún tipo de exceso.

