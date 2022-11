Vincularon a proceso a cinco que fueron detenidos con imponente arsenal en bastión del Cártel de Sinaloa

Las cinco personas fueron detenidas en el territorio del CDS (FGR)

Fueron vinculadas a proceso cinco personas que fueron detenidas con un importante arsenal en el bastión del Cártel de Sinaloa.

La vinculación fue informada este lunes 21 de noviembre por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en su delegación Sonora.

El delito del que se les acusa fue por su presunta responsabilidad en delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los individuos fueron identificados como Luis “F”, Alan “B”, Luis “C” y Ricardo “I”.

Todos los mencionados fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal, quienes derivado de una denuncia anónima se trasladaron a camino a La Guásima, rumbo a la Comunidad de Mojolo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Ahí detuvieron a cinco personas a las que les aseguraron siete armas de fuego de diferentes calibres con sus respectivos cargadores, entre ellos tres aditamentos lanzagranadas, 628 cartuchos y 25 cargadores de diferentes calibres, seis granadas y cuatro chalecos.

Tres de los detenidos fueron vinculados por portación de arma de fuego (FGR)

Los imputados y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente turnó el caso a la autoridad competente que vinculó a proceso a Luis " F” y Alan “B” por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cargadores.

Luis “C” y Ricardo “I”, por su parte, fueron vinculados por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos; mientras que Jorge “L, solo por el de portación de arma de fuego, otorgando como medida cautelar para todos prisión preventiva oficiosa.

El pasado 15 de noviembre se informó que autoridades del Estado de México lograron detener a casi una decena de personas con múltiples dosis de droga, mismas que eran investigadas por diversos delitos, entre ellos portación de armas prohibidas y contra la salud, tras un intenso operativo realizado en el municipio de Texcoco.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex y de la Secretaría de Seguridad estatal se movilizaron en varios puntos de la localidad con el fin de recuperar vehículos con reporte de robo, particularmente unidades de servicio público como taxis.

En total se detuvieron a ocho hombres y una mujer, a quienes les aseguraron seis vehículos (Foto: Fiscalía Edomex)

Para ello se desplegaron tres células para instalar dispositivos de seguridad en diversas vialidades, con lo cual se detuvieron a 9 personas en total (ocho hombres y una mujer), quienes eran investigados por delitos contra la salud, ataques a las vías de comunicación, portación ilegal de armas de fuego y réplicas de unidades oficiales.

Durante estas operaciones también se aseguraron seis vehículos: tres automotores, dos motonetas y una motocicleta, aunque no se especificó si contaban con reporte de robo. Además, los ahora detenidos cayeron ante las autoridades con diversos envoltorios de droga (no se detalló la cantidad exacta), principalmente cocaína en polvo y piedra, al igual que un bóxer metálico.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en esta múltiple detención no se registraron disparos de armas de fuego o enfrentamientos entre las autoridades y los presuntos criminales, por lo que no hubo personas lesionadas o víctimas mortales. Sin embargo, no dieron mayor información sobre los detenidos, es decir, si pertenecían a una célula delictiva con presencia en el municipio de Texcoco o se trató de casos aislados.

De acuerdo con informes de inteligencia de la Fiscalía del Edomex, al menos ocho organizaciones y células delictivas llevan a cabo sus actividades ilícitas en municipios de la entidad mexiquense, como Los Peluches, Nuevo Imperio, Cártel de Tláhuac, Familia Michoacana, La Nueva Alianza, Los Catalinos, Los Gastones y Los Rodolfos.

