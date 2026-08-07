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Grupo Frontera confirma concierto gratuito en Guadalajara: sede, horario y todo lo que se sabe

La agrupación de regional mexicano encabezará el espectáculo que cerrará la jornada cívica en la capital jalisciense

Grupo Frontera se presentará en Costa 21.
La agrupación de regional mexicano encabezará el espectáculo que cerrará la jornada cívica en la capital jalisciense.
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Las Fiestas Patrias 2026 en Guadalajara ya tienen artista estelar. El Gobierno de Jalisco confirmó que Grupo Frontera ofrecerá un concierto gratuito la noche del 15 de septiembre como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

El anuncio lo realizó el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien informó que la agrupación de regional mexicano encabezará el espectáculo que cerrará la jornada cívica en el Centro Histórico de la capital jalisciense, una vez que concluya la tradicional ceremonia del Grito.

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La presentación reunirá a una de las bandas más populares del momento, conocida por éxitos como “No se va”, “Un x100to”, “Bebé dame” y “Que vuelvas”.

¿Dónde y a qué hora será el concierto de Grupo Frontera?

El espectáculo tendrá lugar en la Plaza de la Liberación, uno de los principales espacios públicos del Centro Histórico de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades estatales, el acceso será completamente gratuito y las actividades oficiales comenzarán a las 20:00 horas del martes 15 de septiembre. La celebración concluirá alrededor de la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre, después del concierto.

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El Gobierno de Jalisco prevé una alta asistencia de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de visitantes provenientes de otros municipios y estados.

Payo, vocalista de la agrupación de regional mexicano Grupo Frontera.
Tras el anuncio surgieron críticas de usuarios que cuestionaron el gasto destinado al espectáculo, mientras otros defendieron la realización de eventos masivos gratuitos durante las celebraciones patrias. (Foto: @grupofrontera, Instagram)

El anuncio divide opiniones en redes sociales

La confirmación de Grupo Frontera como artista principal provocó una amplia conversación en redes sociales.

Miles de seguidores celebraron la elección de la agrupación y comenzaron a organizar su asistencia al evento, ante la expectativa de que la Plaza de la Liberación alcance su capacidad máxima.

Sin embargo, también surgieron críticas de usuarios que cuestionaron el gasto destinado al espectáculo, mientras otros defendieron la realización de eventos masivos gratuitos durante las celebraciones patrias.

¿Quién es Grupo Frontera?

Grupo Frontera nació en 2022 en Edinburg, Texas, aunque sus integrantes tienen raíces mexicanas, principalmente de Tamaulipas y Nuevo León.

La banda está integrada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta y Carlos Guerrero.

En pocos años, el grupo se consolidó como uno de los principales exponentes del regional mexicano gracias al éxito de canciones que dominaron las plataformas digitales y las listas de reproducción, además de colaboraciones con artistas de distintos géneros.

Con su presentación del 15 de septiembre, Grupo Frontera será el acto principal de la celebración del Grito de Independencia en Guadalajara y encabezará una de las actividades más esperadas de las Fiestas Patrias 2026 en Jalisco.

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