Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, requisitos y calendario completo de pagos en agosto

El calendario de pagos del bimestre julio-agosto se organiza por la inicial del primer apellido para evitar aglomeraciones en las sucursales de Tabasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 otorga un apoyo económico a hombres de 63 y 64 años residentes en Tabasco. El monto anual es de $18,000 pesos, entregados en depósitos bimestrales.

El objetivo es respaldar a este sector antes de que puedan incorporarse a la pensión universal de adultos mayores, mediante depósitos en la Tarjeta del Bienestar y reglas claras para su acceso.

PUBLICIDAD

El apoyo anual del Programa Bienestar y Plenitud 2026 es de 18 mil pesos y se entrega mediante depósitos bimestrales. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

Durante este bimestre, la dispersión de recursos alcanza a más de 19 mil beneficiarios en México y sumó a nuevos usuarios incorporados en la última convocatoria.

Calendario completo de pagos en agosto: depósitos por apellido

El pago de $3,000 pesos bimestrales se deposita de forma escalonada para agilizar la atención y evitar aglomeraciones en sucursales.

Este calendario aplica para el bimestre julio-agosto en Tabasco y está organizado según la inicial del primer apellido:

18 de agosto: A, B, C, D, E, F

19 de agosto: G, H, I, J, K, L, M

20 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

La subsecretaria de Bienestar e Inclusión de Tabasco, Jimena Cárdenas Márquez, reveló el calendario de pagos de agosto para el programa. (Instagram/ jimenacardenasmarquez)

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar. El dinero puede retirarse en cualquier cajero automático o sucursal del Banco del Bienestar de la entidad.

PUBLICIDAD

De esta manera, el esquema permite que cada beneficiario sepa con anticipación la fecha en que recibirá el apoyo, sin necesidad de acudir varias veces a sucursales.

Requisitos para acceder al programa en 2026

La incorporación al programa está sujeta a convocatorias oficiales. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar, tomando en cuenta los siguientes documentos y requisitos:

PUBLICIDAD

Ser hombre

Tener 63 o 64 años cumplidos al momento de registro

Residir en Tabasco

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento actualizada

CURP certificada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Durante este bimestre, la dispersión del pago de 3 mil pesos llegará a más de 19 mil beneficiarios en México. (X/ SEBIEN_cdmx)

El padrón se actualiza bimestralmente. Por ello, sólo quienes cumplan los parámetros y presenten la documentación en el periodo de registro pueden sumarse. Contar con ellos agiliza el proceso y garantiza el acceso al apoyo económico.

Uso de la Tarjeta del Bienestar y atención en sucursales

La Tarjeta del Bienestar permite disponer del apoyo en cualquier momento. Los beneficiarios pueden retirar efectivo, realizar compras en comercios o acudir a sucursales para aclaraciones.

PUBLICIDAD

En Villahermosa están habilitadas seis sucursales principales del Banco del Bienestar. En el resto del estado, la red cuenta con 45 puntos de atención.

Los recursos se depositan en la Tarjeta del Bienestar y pueden retirarse en cualquier cajero automático o sucursal del Banco del Bienestar en Tabasco. (Instagram/ jimenacardenasmarquez)

En este sentido, la recomendación es que verifiques tu saldo después de la fecha asignada según la letra del apellido, para evitar filas y contratiempos.

PUBLICIDAD