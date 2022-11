Rubén Moreira, del PRI, exigió a gobernadores oponerse al PEF 2023

Rubén Moreira instó a los gobernadores a no avalar el PPEF (Foto: Twitter / @rubenmoreiravdz)

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, exigió a los gobernadores y presidentes municipales que se opongan al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 y que reclamen los recursos necesarios para garantizar la gobernabilidad de sus territorios.

A través de un comunicado difundido el sábado 5 de noviembre, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de manera conjunta con su bancada y con los líderes nacionales del partido, expresó buscó explicar los temas presupuestales en el PPEF 2023 y conocer de manera exacta en qué quiere la gente que se inviertan dichos recursos en sus localidades. Esto con la finalidad de presentar las reservas pertinentes durante la discusión del dictamen en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Moreira Valdez explicó que la semana que está por iniciar se votará el destino que tomará el dinero de los mexicanos; pero, precisó que para la mayoría de los estados no hay recursos para infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, obras educativas, para proyectos del IMSS y del ISSSTE, no hay un peso para pueblos mágicos, salud, o seguridad, situación que no sucede en las entidades de Tabasco y Quintana Roo, por los proyectos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Es atributo exclusivo de la Cámara de Diputados aprobar el PPEF (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Para argumentar su postulado, contrastó que en Coahuila hay un gasto de 100 mil millones de pesos, mientras que para el Tren Maya son 150 mil millones de pesos, aun cuando esta entidad es la segunda exportadora del país: “Esa es la realidad de México, a los grandes motores del país, como Nuevo León y Coahuila, que requieren recursos para seguir produciendo y servir a los mexicanos, no se les da inversión”.

Ante la falta de exposición en medios de comunicación que dijo Moreira impera en este tema, señaló que para las y los legisladores del PRI es importante que antes de que inicie la discusión parlamentaria, el pueblo debe de conocer quiénes están a su favor y quiénes limitan los recursos, que, de acuerdo con el priista, “sólo se reflejan en cantidades onerosas en los programas insignia del grupo mayoritario de la Cuarta Transformación (4T)”.

Fue en este contexto donde aseguró que el PRI, mientras Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PVEM) no modifiquen el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el tricolor votará en contra; sin embargo, esto no sirve de nada, pues el PPEF se aprueba con mayoría simple, misma con la que cuentan los promotores de la 4T.

¿Cuáles son los principales destinos del PPEF 2023?

En el sector salud se ejercerán 2 mil 798 millones de pesos en “Previsiones salariales económicas”; además, 9 mil 231 millones 561 mil serán para la Secretaría de Salud (SSa); en el Programa de ciencia, tecnología e innovación, se ejercerán 10 mil 592 millones 857 mil 374 pesos, de los cuales, 10 mil 281 millones 641 mil 56 serán del gobierno federal y 311 millones 234 mil 318 serán de recursos propios.

El PRI no quiere aprobar el proyecto de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por su cuenta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ejercerá 17 mil 471 millones 805 mil pesos, donde el Programa de becas para educación básica para el bienestar Benito Juárez recibirá 9 mil 778 millones 195 mil pesos. Además que las universidades públicas tienen garantizado un presupuesto funcional, ya que la UNAM recibirá 17 mil 172 millones de pesos; el IPN, 5 mil 18 millones de pesos; la UAM 4 mil 98 millones de pesos; y la UPN, 118 millones de pesos.

Para la Secretaría de Energía (SE) se destinarán 408 millones de pesos en materia administrativa; sin embargo, se agregan 8 mil 182 millones en el Programa de ciencia, tecnología e innovación, 7 mil millones serán para la Subsecretaría de Electricidad. Mientras que las paraestatales tendrán su propia partida: Comisión Federal de Electricidad (CFE) 439 mil 772 millones 444 mil pesos y Petróleos Mexicanos (Pemex) 678 mil 406 millones 767 mil pesos.

Finalmente, para reducir la inseguridad, el gobierno dispone de diferentes recursos en diferentes ramos. Por ejemplo, para Seguridad y Protección Ciudadana, se destinarán 47 mil 21 millones 503 mil pesos, donde las operaciones de la Guardia Nacional (GN) recibirán 34 mil 525 millones 322 mil pesos. Junto con ello, la Defensa Nacional ejercerá 7 mil 573 millones 446 mil pesos; y, la Marina, 6 mil 451 millones 720 mil pesos.

