Por qué Rigo Tovar menospreció a Chico Che en un programa de televisón

Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, fue un cantautor mexicano que se caracterizó por su sentido del humor en sus letras y forma de vestir.

Por su parte, Rigo Tovar fue un cantante y músico, también de nacionalidad mexicana bastante famoso por su canción ‘Tuvimos un sirenito justo al año de casados’, quien se convirtió en un símbolo de la cultura popular.

En una ocasión estos dos íconos formaron parte de la emisión de un programa de televisión que conducía Talina Fernández y Rigo Tovar hizo comentarios con intención de humillar a su colega.

Y es que cuando les cuestionaron si habían trabajado juntos alguna vez, Rigo Tovar lo afirmó y mencionó que tuvieron mucho éxito juntos, sin embargo, aclaró que ese triunfo se debía a él, y no a Chico Che.

“Sí efectivamente, yo trabajé con él dos meses allá en Villa Hermosa y siento que tuve muchsísimo éxito”, a esto Francisco José le agradeció por la oportunidad de trabajar juntos y alternar los bailes.

Con una respuesta tajante Rigo le contestó “Bueno, yo no los tuve, los tuviste tú”, y tanto Talina como Chico Che comenzaron a reírse por el incómodo momento.

Luego de esto, Rigoberto Tovar continuó haciendo comentarios con tonos pesados que parecían incomodar a su compañero y también a la conductora.

Hubo un momento en el que el cantante de overol estaba explicando algo sobre los ritmos musicales pero Rigo no pudo esperar para hablar y lo interrumpio, sin embargo, Hernández Mandujano no se limitó y siguió expresando su punto, cosa que a Tovar no le pareció.

Todo pasó cuando Talina Fernández les cuestionó cuál eran las diferencias entre los grupos, a esto Chico Che respondió que solamente había una diferencia y esa era que no había visto un saxofón.

Fue en ese momento cuando Rigo lo interrumpió y dijo: “Bueno pero los míos tocan varios instrumentos, cada uno de ellos, o sea que no nada más el que traen, no”.

Después de eso, Chico Che comenzó a enumerar cosas buenas de su compañero, pero en cambio Rigo se limitó toda la entrevista a decir cosas positivas de él.

La historia de Chico Che y Rigo Tovar

Chico Che fue un ícono de la música latina, aunque lamentablemente murió a los 43 años de edad en la Ciudad de México. Francisco José nació en Tabasco y fue muy popular durante la década de los sesenta y ochenta, pues durante esos años participó en cuatro películas, obtuvo tres discos de oro, varios de Platino y tres Discos Dorados.

El cantante era alguien muy auténtico, según palabras de algunos famosos, tal fue el caso de Raúl Velasco, quien cuando lo conoció por primera vez ciritcó su vestuario pero años después declaró lindas palabras para él tabasqueño.

“Fuiste genuino, auténtico”, señaló Velasco y es que ese vestuario fue el que marcaría su sello personal, pues utilizaba este tipo de vestimenta en todos su conciertos, algo que al público le encantaba, pues les parecía alguien muy original.

Su hijo Francisco relató que su padre tenía amigo que vivía en Estados Unidos, quien le regaló varias cosas, entre ellas un overol de mezclilla, mismo que utilizó al no tener que ponerse para ir a un baile y que en lugar de burla causó una gran aceptación por el público.

Por otro lado, Rigoberto Tovar era capaz de llenar al máximo todos sus conciertos, pues incluso reunió más gente en el zócalo que Grupo Firme. El cantante grabó en los estudios Abbey Road, donde también lo hicieron The Beatles, para poco a poco convertirse en el ídolo de millones.

Su música se caracterizó por el uso de sonidos innovadores para la época de los sesenta y setenta, pues junto con su grupo Costa Azul utilizaban melodías electrónicas y sampleos.

El cantante también incursionó en el mundo del cine con cuatro películas. Lamentablemente, después de batallar en contra de las adicciones y enfermedades como la diabetes, el 27 de marzo de 2005 Rigo murió a los 58 años.

