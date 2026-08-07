Aficionados coreanos le cantan feliz cumpleaños a Obed Vargas en gira por Seúl

El jugador mexicano agradeció por las felicitaciones en Seúl (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Obed Vargas, futbolista mexicano que apunta a ser una de las nuevas revelaciones del Futbol Nacional, al formar parte del Club Atlético de Madrid, en las últimas horas vivió un momento especial en el país de Corea del Sur.

En Seúl, la famosa Peña Atlético La Osa, junto con varias personas que se dieron cita para recibir al colchonero, armaron una celebración original para Obed Vargas por motivos de su cumpleaños número 21, celebrado el 5 de agosto.

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La gente coreana del Atlético de Madrid le cantó “Feliz cumpleaños” en idioma coreano y también en español, un momento que hizo sonreír a Obed Vargas además de agradecer a toda la gente que se tomó el tiempo para festejar con él.

El video se viralizó justo después de su aparición en las redes oficiales del Club Atlético de Madrid. La filmación responde al crecimiento, la popularidad y el aprecio que el jugador mexicano comienza a recibir de los fanáticos de Asia.

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Los fans del Atlético cantaron las mañanitas a Obed Vargas en su idioma.

Cabe recordar que Obed Vargas se integró al club de LaLiga Española en febrero de este año, después de militar en el Seattle Sounders, con quien entró en la historia de la Major Leagues Soccer (MLS) como el tercero más joven en ver participación, con 15 años y 351 días.

Obed Vargas está en busca de ganar un lugar importante en el cuadro del Cholo Simeone, pese a que los rumores lo colocan a fuera del Atlético de Madrid. Mientras no pase nada, el mediocentro hará un esfuerzo para ganar la confianza del técnico y sus compañeros.

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Además, el respaldo de la fanaticada rojiblanca también clarifica el nivel mediático que existe en Obed Vargas. La gira por el continente asiático deja su muy bien arropada por la afición de Corea y sólo es cuestión de tiempo para que demuestre su verdadero talento en el Club Atlético de Madrid.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid

El jugador mexicano fichó con el Atleti este año. REUTERS/Violeta Santos Moura

El fichaje de Obed Vargas, con el Club Atlético de Madrid, se concretó por alrededor de 3 millones de euros, con contrato hasta el verano del 2030. Desde su llegada, el jugador azteca suma 13 partidos oficiales y 750 minutos jugados con el cuadro español.

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Vargas ya anotó su primer gol con el Atlético: sucedió durante la goliza de 4-1 sobre Getafe en el Cerro del Espino. En la temporada 2025-26, Obed disputó 12 partidos de LaLiga Española, firmando una asistencia y ocho titularidades.

Quinto México en el Atlético de Madrid

Quinto mexicano en vestir la camiseta del Atlético de Madrid. (X/ @obed.vargas)

La transferencia de Obed Vargas al Club Atlético de Madrid lo posicionó como el quinto jugador mexicano en vestir la camiseta rojiblanca, después del Pentapichichi, Hugo Sánchez, así como Luis García Postigo, Raúl Alonso Jiménez y Héctor Miguel Herrera.

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Pretemporada del Atlético de Madrid

Obed Vargas festeja el gol del Atlético de Madrid. and Jose Maria Gimenez REUTERS/Violeta Santos Moura

El cuadro español disputará varios encuentros amistosos en Asia. De momento, el Atlético se concentra en Seúl, Corea del Sur, donde tiene programados los siguientes compromisos:

Contra Manchester City : domingo 9 de agosto desde el Seoul World Cup Stadium .

Contra Olympique de Marsella: viernes 14 de agosto, corresponde a su último amistoso antes del arranque de LaLiga Española 2026-27.

El partido más reciente del Atlético de Madrid fue contra el Manchester United, de la Premier League. Los Colchoneros perdieron 2-1 en el amistoso llevado a cabo el 1 de agosto del 2026 en Solna, Suecia.

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Arnau Ortiz marcó el gol para el Atlético, mientras que Bryan Mbeumo anotó doblete para los Red Devills, logrando la voltereta en la segunda mitad. Dichos encuentros ayudan para llegar con ritmo a la inauguración de la campaña 2026-27 de LaLiga Española.

¿Contra quién debuta el Atlético de Madrid en LaLiga?

El equipo dirigido por Diego Simeone debutará en el torneo local el 19 de agosto contra el Málaga Club de Futbol. El Club Atlético de Madrid será local en el estadio Riyadh Air Metropolitano, sede para 70 mil 692 espectadores.

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