Video de Policías de Celaya “huyendo” al ver un comando armado ingresar a vivienda causó polémica

Presuntamente unos policías huyeron al ver a un comando armado (Foto: Captura de pantalla)

En redes sociales se viralizó el momento en que una patrulla de la Policía Municipal huyó en calles del municipio de Celaya, Guanajuato, cuando vió a un grupo de sujetos armados ingresar presuntamente por la fuerza a un domicilio.

Las imágenes fueron captadas por una videocámara de seguridad localizada cerca del lugar de los hechos. En estas, se observa que en solo unos segundos los policías que estaban patrullando por la zona se van, sin siquiera hacer un intento para detener la presunta agresión.

De acuerdo con los datos de la grabación, el ataque del comando ocurrió en punto de las 22:47 horas del pasado 9 de octubre. Según trascendió, fue en calles de Celaya, aunque se desconocen más datos relevantes para la identificación de los involucrados.

En el video se observa que en medio de la noche, una camioneta color blanco se detiene frente a una vivienda. Del vehículo descienden por lo menos tres sujetos encapuchados y con armas largas, quienes sin titubeos se acercan a la puerta para abrirla por la fuerza. El chofer se queda dentro del auto, y otro hombre, que también bajó del auto, se quedaron afuera a la espera de sus cómplices.

Quedan grabadas patrullas de la policía municipal de Celaya huyendo de sujetos armados que ingresaban a un domicilio. pic.twitter.com/swnoEm8qN9 — Avance Informativo (@avanceinfoma) October 18, 2022

Simultáneamente, una patrulla de la Policía Municipal iba a girar en esa calle, sin embargo, al ver a aproximadamente 5 metros de distancia el comando que estaba entrando a un domicilio y al sujeto que estaba haciendo guardia al exterior, retrocedió para incorporarse a la calle perpendicular.

Sin hacer llamar la atención, la policía se retiró de la escena, dejando en completa impunidad al comando de hombres armados que en ese momento estaba llevando a cabo una supuesta agresión.

Las imágenes pronto causaron indignación entre los usuarios de redes sociales. Algunos señalaron que fue lógica la acción de los oficiales, ya que ellos no tienen las armas ni entrenamiento para hacerle frente a la delincuencia organizada, y otros criticaron que los policías ya “no sirven” para proteger a la ciudadanía.

“Si fué en Guanajuato, los policías saben que los comandos van bien armados, en comparación a las armas que les dan a ellos”, “Con una escuadra solamente yo también me iba a la *hingada de ahí”, “Yo hubiera hecho lo mismo, nomas que muchos de ustedes como tienen unos huevot*s, hasta con resortera les hacen frente!”, dijeron algunos usuarios.

Imagen de referencia de la violencia en México (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

Otros, se molestaron que no hayan intentado nada los oficiales: “Esos policías no sirven ni para cuidar puertas y ventanas...”, “No fueran borrachos por que hasta 5 patrullas llegan para llevarlo” y “Aparte de collones sospecho que estaban cuidando para dar el pitazo y avisarles camino libre llegaron la gente armada y sintieron cumplieron adiós vámonos así parece. buenas noches [sic]”, aseguraron otros.

Hasta el momento, las autoridades de Guanajuato no han confirmado si las imágenes corresponden a Policías Municipales de Celaya, ni se han dado registros oficiales sobre la agresión de un comando armado en fechas recientes.

La noticia más reciente sobre la violencia criminal que azota a Celaya fue el pasado 8 de octubre, cuando la Fiscalía de Guanajuato informó que detuvieron a Mario Martín “N”, el Mayo, acusado por su presunta responsabilidad en la masacre de nueve personas ejecutadas en un bar de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, este sujeto está ligado a un grupo criminal en la zona Laja-Bajío, donde está relacionado con más hechos de violencia.

