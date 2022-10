Además de Kenia López Rabadán, qué otros panistas quieren la CDMX

Quiénes son las y los aspirantes del PAN al Gobierno de la CDMX (Fotos: PAN Senado/Wikipedia)

La senadora Kenia López Rabadán se destapó oficialmente como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones a celebrarse en 2024.

“Hoy en la mañana anuncié mi deseo de buscar la candidatura de mi partido a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Soy 100 por ciento chilanga, aquí nací, he vivido, estudiado y trabajado, conozco la ciudad y sus problemas, pero también conozco sus soluciones”, expresó en su espacio de divulgación conocido como La contra-mañanera.

Es evidente que hay que recorrer las calles, los mercados, los barrios. Yo he tenido, sin lugar a dudas, la oportunidad de vivir el metro de la CDMX; conozco, también a las personas en esta maravillosa ciudad”, aseguró la legisladora panista.

Pero además, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la exdiputada federal aseguró que ella será quien abandere a su partido en los comicios venideros, y que además va a ganar la ciudad. Sin embargo, al interior de Acción Nacional hay varias manos levantadas que buscan ostentar el mismo cargo, por lo que aún no se ha definido quién será la persona que represente al PAN de cara al 2024.

Dentro de las personas que ya han expresado sus intenciones de contender por la ciudad se encuentran las siguientes personas.

Xóchitl Gálvez

La también senadora del PAN y exdelegada de Miguel Hidalgo en la CDMX fue de las primeras panistas en apuntarse para ocupar el lugar que actualmente mantiene Claudia Sheinbaum. En diversas ocasiones ha manifestado sus intenciones por gobernar la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez es otra de las aspirantes a la CDMX (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Recientemente, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una lista con los posibles aspirantes al ejecutivo federal por parte de la oposición -en donde se incluyó a Gálvez-, ella desmintió el señalamiento y aclaró que su mira apunta a la CDMX.

“Lo que él trata es llamar la atención con una lista, pero yo aquí le digo que ni conservadora ni presidenciable, que tome nota: voy por la ciudad y se la vamos a ganar porque han sido unos ineptos”, acusó la excandidata a la gubernatura de Hidalgo.

Santiago Taboada

El actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina de 37 años también ha manifestado sus intenciones por encabezar al equipo blanquiazul que busca arrebatarle la capital del país a Morena.

Además, el exdiputado federal también expresó su intención por lanzarse junto a la coalición Va por México, integrada por el Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el mismo PAN, e incluso, pidió que se uniera Movimiento Ciudadano.

El acalde de Benito Juárez también quiere ser el candidato del PAN a la jefatura de gobierno (foto:wikipedia/SantiagoToboada)

“Sí hay de otra, vamos a ganar el 2024 y quiero encabezar ese gran proyecto de la oposición para ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, expresó el político, al tiempo que dio a conocer que ya le informó de sus aspiraciones al presidente del partido, Marko Cortés.

Margarita Zavala

La excandidata presidencial por la vía independiente y esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, también suena como aspirante a la candidatura del PAN a la CDMX.

De acuerdo con diversas encuestas, la actual diputada federal se posiciona como una de las favoritas para encabezar al albiazul en las próximas elecciones. Además, confirmó para el medio Político MX que sí tiene intenciones de competir.

Margarita Zavala no descartó buscar la candidatura del PAN a la CDMX (REUTERS/Edgard Garrido)

“Yo, por supuesto, no me descarto, pero me parece importante ponernos de acuerdo qué es lo mejor para la ciudad y cómo podemos ganar, sí. A mí no me parecer una meta menor decir si le queremos ganar a Morena por el daño que han hecho y por la destrucción de este país”, confesó.

Sin embargo, la lista no termina ahí, pues hay otros perfiles que también tienen por meta abanderar a su partido frente a los procesos electorales a celebrarse en dos años, como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

