Tras insultos, Maryfer Centeno siente tristeza por Alfredo Adame: “Te perdono porque estás muy solo”

Maryfer Centeno se defendió de las agresiones de Alfredo Adame, aunque dijo perdonarlo (Foto: Instagram)

Luego de que la grafóloga Maryfer Centeno analizara el lenguaje corporal que Alfredo Adame denotó en una entrevista donde habló sobre la golpiza que le dieron recientemente un par de sujetos a las afueras de su casa, el actor se encendió contra ella.

Y es que la especialista, quien es invitada recurrente a espacios de televisión para analizar a diferentes famosos del medio del espectáculo, aseguró en un video que Adame sonreía cuando estaba hablando del suceso que lo llevó a ser golpeado, lo que denotaba que presuntamente no estaba diciendo del todo la verdad.

Tras ello, el actor de 64 años se lanzó contra Maryfer y aseguró que sólo seguía órdenes de Gustavo Adolfo Infante para hablar mal en su contra. “A mí me preocupa que gente estúpida como Gustavo Adolfo infante, una tal Maryfer Centeno, que saca en una entrevista donde dice que qué mostruoso que yo reía cuando estoy hablando del policía que está muerto...Es una pobre tontita... Infante ya la embarcó, a ver en qué termina su carrera”, expresó el polémico conductor.

Maryfer es experta en analizar la letra y el lenguaje no verbal; ha sido invitada en distintos espacios para escudriñar a los famosos (Foto: Captura de pantalla)

Con intención de defender su imagen profesional, la grafóloga realizó una transmisión en vivo, donde analizó el comportamiento del ex esposo de Mary Paz Banquells y le envió un mensaje directo.

“Alfredo Adame ha llegado en un punto que es lamentable, hay un momento en que todos nos reímos, pero hay otro donde da preocupación... Yo quiero decirle que con todo cariño, yo lo perdono”, expresó la joven.

“Parece que en este país lo que vale es la mentira. El día de hoy el señor Alfredo Adame decidió hablar mal de mí. El problema no es la tontería, el problema es no ponerle límites a la tontería. Permitir que esto siga pasando y normalizar el insulto”, dijo Centeno a sus seguidores.

Adame calificó a Centeno como "gente estúpida" y "tontita" (Foto: Instagram/@adamereacciona)

Aunque le expresó su perdón, la joven aseguró que quiso hacer patente la manera agresiva en que el actor se refirió a ella.

“Más que discutir con él, tiene mi ayuda y mi perdón (...) pero sí quiero dejar el precedente de la forma en qué él se expresa de mí, que a mí me parece infundada”.

Además, Maryfer halagó al famoso aspirane a político y descartó proceder legalmente contra él:

“Te repito Alfredo, me parece que eras un conductor extraordinario, eres un hombre con una gran personalidad. Te perdono porque siento que estás muy solo. No voy a ir a juzgados por la forma en la que te referiste, no necesito que nadie dé la cara por mí”.

En el incidente ocurrido en Tepepan, dos personas resultaron muertas; y una mujer, herida (Foto: Archivo)

Sin embargo, la profesional destacó que el comportamiento del actor de telenovelas como Por amar sin ley y Lo que la vida me robó le causa tristeza, aunque dijo comprenderlo, pues piensa que atraviesa una dura situación que lo hace requerir de atención todo el tiempo y ganas de pelear.

“Yo considero que ha estado triste mucho tiempo... A mí me da mucha tristeza la situación en la que estás”, expresó Centeno y aseguró que no le va a seguir el juego al actor en su pretendida pelea. “Lamento por la situación que estás pasando, esto ya no da risa, da una gran tristeza”.

Asimismo, la grafóloga de 32 años afirmó que le llegaron amenazas relacionadas a un hecho aislado y distinto al del polémico actor: “Me dijeron que por favor me callara, que me iba a ir al infierno”. Y aunque no dio el nombre de quien la amenzó, aseguó que podría proceder legalmente en caso necesario.

“No estoy en lo más mínimo preocupada, al contrario, me ocupo. Que me molesta la calumnia, la injuria, pero que esta mujer no me va a callar. Y que si en algún momento tengo que dar nombres, tengan por seguro que lo haré. No lo hago porque estoy pensando en proceder legalmente”, expresó en su transmisión en vivo.

