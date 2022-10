Frente frío y canales de baja presión ocasionarán lluvias en la mayor parte del país

CIUDAD DE MÉXICO, 09ENERO2017.- Un intenso frío se sintió por la mañana en la capital, lo que obligó que los ciudadanos salieran abrigados con abrigos, chamarras y bufandas, el termómetro marcó los 3 grados centígrados, esto provocado por el frente frío número 21. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Las lluvias se mantendrán con incidencia en la mayor parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, dos canales de baja presión ocasionarán las condiciones ideales para muy fuertes precipitaciones sobre las regiones occidente, oriente, centro y sur del territorio. Además, se pronostica la llegada de un nuevo frente frío por la frontera norte que reforzará la probabilidad de lluvias en los estados del noroeste y norte.

En cuanto al seguimiento de la tormenta tropical Paine, el organismo la ubica a más de 600 km de las costas mexicana en el Pacífico con una trayectoria hacia el noroeste (310°) a una velocidad aproximada de 7 km/h. Registra viento sostenido de 65 km/h, rachas de hasta 85 km/h y se espera que en las siguientes horas se degrade. No representa ningún peligro para la población ni tiene afectaciones en el país.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Baja California y Sonora, y de hasta 35° C en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de 0º C en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco al amanecer con bancos de niebla y probabilidad de lloviznas en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, se pronostica cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 21 a 23°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 °C y temperatura máxima de 19 a 21 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias aisladas vespertinas en Baja California y Baja California Sur. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas. Por la tarde, el ambiente será caluroso en la región, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de la nubosidad en el transcurso de la tarde, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora e intervalos de chubascos Sinaloa. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, percibiéndose muy caluroso en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias y chubascos en las primeras horas del día en zonas de Jalisco. Por la tarde, continuará cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco y Michoacán; lluvias fuertes en Colima y chubascos en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana con bancos de niebla en zonas montañosas. Por la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana en Chiapas. Por la tarde, se espera cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes en Chiapas. Ambiente fresco por la mañana. Por la tarde, ambiente cálido en la región y caluroso en zonas costeras.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Veracruz; lluvias muy fuertes en Tamaulipas y chubascos en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas de Veracruz, por la tarde ambiente cálido a caluroso.

Península de Yucatán: Cielo con nubes dispersas por la mañana y medio nublado a nublado en la tarde, con probabilidad de chubascos en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Yucatán. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado en gran parte de la región y cielo nublado con probabilidad de lluvias en las primeras horas del día en zonas de San Luis Potosí. Por la tarde, incrementará la nubosidad con lluvias muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango y Aguascalientes. Ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana en zonas de Querétaro, Hidalgo y Puebla. Por la tarde lluvias puntuales intensas en Puebla; muy fuertes en Guanajuato e Hidalgo, además de lluvias fuertes en Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente templado a cálido por la tarde.

