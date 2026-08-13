Estos son los países que más han visitado México durante 2026: creció llegada de viajeros y gasto extranjero por el Mundial

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el Mundial ya se refleja en la llegada de viajeros procedentes de países como Japón, Corea del Sur, Brasil, Alemania y Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Mundial comenzó a generar efectos positivos en el turismo de México desde junio, particularmente en la llegada de visitantes provenientes de las naciones participantes, aseguró Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), durante la conferencia matutina de este jueves.

“Es un tema de impacto del Mundial que se refleja en las nacionalidades que tuvimos aquí en nuestro país”, señaló Rodríguez Zamora al presentar los resultados turísticos correspondientes al primer semestre y a junio de 2026.

La funcionaria explicó que durante junio se observó un crecimiento significativo en mercados como Japón, Corea del Sur, Brasil, Australia, Colombia, Ecuador, Alemania y Países Bajos. Este comportamiento, afirmó, está relacionado con el impacto de la justa deportiva internacional.

Mundial favorece llegada de turistas de Japón, Corea y Brasil

De acuerdo con la secretaria de Turismo, en junio la llegada de viajeros procedentes de Japón aumentó 131 por ciento, mientras que la de Corea del Sur registró un incremento de 46 por ciento.

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En el caso de Brasil, el crecimiento fue de 30 por ciento. También se reportaron resultados positivos en los mercados de Australia, Colombia, Ecuador, Países Bajos y Alemania.

Rodríguez Zamora explicó que estas cifras adquieren relevancia porque se presentan en un contexto internacional marcado por una disminución del turismo aéreo, el encarecimiento de los vuelos de larga distancia y una reducción de frecuencias entre Estados Unidos y México.

Pese a una caída de 3 por ciento en el turismo aéreo durante junio, el país recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, cifra 2 por ciento mayor a la registrada en el mismo mes de 2025. De ese total, 4.1 millones fueron turistas que pernoctaron en territorio nacional.

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La titular de Sectur destacó que todavía falta incorporar las cifras de julio para conocer con mayor precisión el alcance del Mundial sobre la actividad turística.

Gasto turístico aumentó 5.9 por ciento durante junio

El ingreso de divisas también mostró un comportamiento favorable. Durante junio, México captó 2 mil 913 millones de dólares por concepto de turismo internacional, lo que representó un aumento anual de 5.9 por ciento.

Rodríguez Zamora resaltó que este fue uno de los crecimientos más elevados observados en los últimos meses. Además, el gasto promedio de cada visitante internacional aumentó 9.6 por ciento y alcanzó su nivel más alto desde noviembre.

“Hubo mucho mayor gasto en el mes de junio”, subrayó la funcionaria durante la presentación.

Según los datos expuestos en Palacio Nacional, junio dejó tres récords históricos relacionados con la llegada de viajeros internacionales, la afluencia de turistas que permanecieron al menos una noche en México y la derrama económica generada por el sector.

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México recibió 24.5 millones de turistas internacionales

En el periodo comprendido entre enero y junio de 2026, México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales, 7.7 por ciento más que durante el mismo lapso de 2025. Este resultado representó un máximo histórico.

La secretaria aclaró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) utiliza ahora el término “viajeros internacionales” para referirse al conjunto de visitantes que llegan al país, incluidos aquellos que no pernoctan.

En cuanto a los turistas internacionales, es decir, quienes pasaron al menos una noche en México, la cifra ascendió a 24.5 millones, equivalente a un crecimiento anual de 4.6 por ciento y también a un récord histórico.

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La derrama económica acumulada durante el primer semestre superó los 18 mil 780 millones de dólares. El incremento fue de 0.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Rodríguez Zamora consideró positivo que los ingresos no disminuyeran, pese a factores como la inflación en Estados Unidos y el aumento en los precios de los vuelos internacionales.

Colombia y Brasil compensan reducción del mercado estadounidense

Entre enero y junio, 93.9 millones de pasajeros transitaron por los 10 principales aeropuertos del país. Aunque la funcionaria reconoció una disminución en el mercado estadounidense, explicó que otras nacionalidades registraron crecimientos importantes.

Los principales aumentos fueron:

Colombia: 31 por ciento.

Brasil: 20 por ciento.

Japón: 18 por ciento.

Canadá: 7.6 por ciento.

Suiza: 6 por ciento.

Australia: 3.8 por ciento.

La secretaria destacó que la implementación del visado electrónico tuvo resultados favorables, particularmente para facilitar la llegada de turistas brasileños.

Cruceros alcanzan récord de pasajeros y derrama económica

El turismo de cruceros también registró cifras históricas. Entre enero y junio arribaron a los puertos mexicanos 6.6 millones de cruceristas, 15.2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

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El gasto de estos visitantes llegó a 575 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 18.7 por ciento.

Solamente durante junio, México recibió 843 mil 417 cruceristas, 21.5 por ciento más que en junio de 2025. Estos viajeros dejaron una derrama económica de 73.4 millones de dólares, equivalente a un incremento de 30 por ciento.

Turismo nacional y Tren Maya también reportan crecimiento

La titular de Sectur destacó que el turismo nacional continúa siendo indispensable para los destinos mexicanos, pues alrededor de 80 por ciento de ellos depende principalmente de los viajes realizados por habitantes del país.

Durante el primer semestre, 53.6 millones de mexicanas y mexicanos llegaron a establecimientos hoteleros. La cifra superó en 733 mil turistas el resultado obtenido entre enero y junio de 2025.

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La medición solamente contempla llegadas a cuartos de hotel, por lo que no incluye hospedajes contratados mediante plataformas digitales ni estancias en casas de familiares o amigos.

Finalmente, el Tren Maya transportó a 56 mil 763 pasajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, un incremento de 35.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En conjunto, Rodríguez Zamora aseguró que México consiguió cinco récords históricos entre enero y junio, además de tres nuevos máximos durante junio, mes en el que comenzó a observarse con mayor claridad el efecto turístico y económico del Mundial.