PAN arremetió contra Sheinbaum por Cuarto Informe: “No tiene pudor en gastar para construir su candidatura”

Informe de Claudia Sheinbaum en Auditorio Nacional (Foto: CDMX)

Luego del pomposo Cuarto Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se desarrolló en el Auditorio Nacional, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron lo ocurrido, adelantando que solicitarán el detalle de costos.

Y es que no fue como cualquier otro informe, pues el suyo estuvo plagado de personalidades, entre las que desatacaron gobernadores del Partido Revolución Institucional (PRI), del Verde Ecologista (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y funcionarios federales que la acompañaron en un gran inmueble de la capital, donde suelen presentarse artistas de alto nivel.

Debido a ello, panistas señalaron que fue “una vergüenza” este evento. De acuerdo con Milenio, Federico Döring Casar, señaló lo siguiente:

“Que se acostumbre Claudia Sheinbaum a la crítica y a la rendición de cuentas, no es un honor estar con Obrador, es una vergüenza que Morena gobierne la CDMX porque lo hace para unos cuantos”.

Claudia Sheinbaum saludando a personas que acudieron a su Cuarto Informe (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Aseguró que la mandataria debe tener seriedad con las cifras y en los resultados de los programas de Gobierno que ha implementado, puesto que, según ellos, no coinciden con la realidad que viven los capitalinos.

“Ella percibe una realidad que no coincide con el sentir diario de los citadinos, no hay empleo, no hay acciones de salud y la economía se ha paralizado”, apuntó.

Por su parte, el diputado Raúl Torres Guerrero señaló que a la par de los resultados del Informe, en el Congreso capitalino se realizará un análisis puntual en cada uno de los rubros.

“No vamos a convalidar falacias de Morena, estamos luchando por una Ciudad de derechos y de oportunidades, una Ciudad que verdaderamente tenga interés por los más desprotegidos”.

Gobernadores y funcionarios asistieron al Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum (fotos:Twitter/@esthela_damian/@cuauhtemocb10)

“La transformación en la Ciudad es un cuento, Sheinbaum hoy demostró su verdadero interés por quedar bien con López Obrador, echó la casa por la ventana y no tiene pudor en gastar los 850 millones de pesos en publicidad para construir su candidatura”, añadió.

Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, apuntó que buscará fiscalizar personalmente, basándose en criterios legales, el área de comunicación social del gobierno de la CDMX.

“Es impresionante todo el gasto en imagen de Sheinbaum, desde folletos de promoción personal disfrazados de publicidad sobre el Informe, como el gasto en redes sociales, entre otros aspectos”, subrayó Espina.

Claudia Sheinbaum informe en Auditorio Nacional (Foto: REUTERS/ Luis Cortes)

De tal suerte, aseveró que solicitarán a la Secretaría de Finanzas y al área de Comunicación Social, lo que se gastó en el evento de este lunes, pues dijo que ese dinero pudo haberse invertido en “medicamentos para niños con cáncer, apoyos económicos para jóvenes o vacunas para bebés en Centros de Salud de la Ciudad”.

En un dato revelado en 2014 se reveló que para el concierto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó por concepto de renta del Auditorio Nacional 1 millón 263 mil 847 pesos con 27 centavos; dicha cifra en la actualidad sería más alta por el aumento inflacionario.

Asimismo, desembolsó 471 mil 524 pesos para pagar al personal de producción; 1 millón 670 mil 893 pesos, para la renta de audio y luz. Con estos datos del 2014, se podría estimar que Claudia Sheinbaum invirtió al menos 3 millones y medio de pesos para su Informe de Gobierno en el Auditorio Nacional.

