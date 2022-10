La celebración de Christian Horner con Checo Pérez por el podio en el GP de Singapur

Sergio Pérez ganó el GP de Singapur (Foto: REUTERS/Caroline Chia)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez volvió a regalarle una alegría a toda su afición y a Red Bull Racing ya que dominó el circuito Urbano de Marina Bay y se quedó con el primer lugar de la carrera. El tapatío volvió al primer puesto del podio después de su victoria en el Gran Premio de Mónaco.

Su logro no solo se llevó el reconocimiento de la afición, sino que Christian Horner, director de la escudería, también calificó el destacado trabajo del mexicano y se unió a las celebraciones del tapatío. Una vez que Checo cruzó la línea de meta y los juegos pirotécnicos anunciaron su victoria, desde la radio del monoplaza Horner le dedicó unas palabras.

La emoción del director de Red Bull no la ocultó ya que la primera frase que dijo fue en español ya que le gritó “¡vamos Checo!”, seguido de eso alabó la forma en la que condujo a lo largo de toda la competencia ya que dominó el circuito urbano y defendió su primer puesto.

🇲🇽 ¡FESTEJA TODO MÉXICOOOOOOO!



¡CHECO PÉREZ LO VOLVIÓ A HACER! 🔥



DE GUADALAJARA PARA EL MUNDO 🤩#F1xFOX #SingaporeGP pic.twitter.com/MGWAr7ZmpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2022

“¡Vamos Checo!, increíble ¡Qué increíble manera de conducir en Singapur”, dijo Horner desde el radio.

De inmediato, el tapatío no se quedó atrás y le respondió de manera particular a Christian Horner pues Sergio aseguró que era la mexican way (forma mexicana) de hacer este tipo de hazañas deportivas en donde sobresale el trabajo duro para “callar bocas”.

“Así es como lo hacemos, callamos bocas y trabajamos duro; es la manera mexicana”, respondió el originario de Guadalajara, Jalisco.

Una vez que el bólido de Sergio llegó a la zona de premiación y descendió del vehículo, Checo Pérez se acercó a todo el equipo de Red Bull que ya lo esperaba y fue ahí en donde festejó con Horner ya que se aventó a todo el equipo que ya lo esperaba para celebrar; los miembros de la escudería le dieron diversas palmadas en el casco como muestra de felicitación.

Pero, el reconocimiento de Horner a Pérez no quedó ahí pues más tarde ofreció más halagos para el mexicano en entrevista con Fox Sports en donde aseguró que la carrera en Singapur fue mucho mejor que la de Mónaco.

Los halagos de Christian Horner a Checo Pérez por el triunfo en el GP de Singapur

El jefe de la escudería del Toro Rojo no ocultó la felicidad que le generó la actuación del tapatío en el circuito urbano de Marina Bay pues llegó a calificar la actuación del jalisciense como una carrera de “clase mundial” pues, a pesar de la posible sanción de la FIA y las condiciones climáticas, Checo logró anteponerse a las adversidades y mostrar su capacidad al volante.

Christian Horner aplaudió el desempeño de Checo Pérez en Singapur (Foto: REUTERS/Geer Vanden Wijngaert)

“Su manejo ha sido de clase mundial, comparable con el de cualquiera que me digas. Para mí, lo de este domingo es incluso mejor que su triunfo en Mónaco”.

Fueron las palabras de Horner en entrevista con Fox Sports al término de la carrera. Por otra parte aseguró que desde la salida de la parrilla todo giró a favor del mexicano, así que supo aprovechar todas las oportunidades y no se dejó derrotar por las condiciones adversas, como la humedad en la pista.

“Sin duda es la mejor conducción de toda su carrera; condiciones truculentas, lo hizo perfecto desde la salida y lo capitalizó”, agregó Horner.

Por último, el ex piloto de Fórmula 1 aseveró que Checo Pérez siempre mantuvo el control de la carrera, lo que facilitó su victoria. “Siempre estuvo en control”, finalizó Horner.

SEGUIR LEYENDO: