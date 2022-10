“No le hago a la bolita mágica”, pero Elba Esther Gordillo intuye cuál es la mejor de las “corcholatas” de AMLO

Elba Esther Gordillo busca ser nuevamente la dirigente del Sindicato (Foto: Facebook La Maestra)

Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se dijo arrepentida de haber apoyado electoralmente al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, de quien se dijo decepcionada, pues considera que el tabasqueño no ha cumplido realmente en el combate a la corrupción.

“Sus adjetivos hoy ya no me ofenden porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos, pero sobre todo cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno, no los cumple”, dijo la maestra en una entrevista con Carlos Loret de Mola.

La maestra, como se le conoce a Elba Esther Gordillo, apoyó en 2012 a Enrique Peña Nieto, el cual la encarceló una vez instalado en el poder. De acuerdo con ella, el ex presidente se molestó porque ella no le consultó sobre el cambio de dirigencia en el SNTE, lo que desencadenó el choque político.

Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo (Foto: Cuartoscuro)

La ex lideresa del sindicato más grande México y profunda conocedora de la política mexicana, pues en 2018 apostó por el candidato de Morena, fue cuestionada por el periodista sobre la sucesión presidencial de 2024 y cuál de las tres corcholatas obtendrá la candidatura del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“No le hago a la bolita mágica, no me gustaría. No porque si yo digo un nombre que es el que creo a lo mejor en lugar de hacerle un bien, le hago un mal. Y yo creo que sería el mejor candidato en todos lados, lo puedo decir, Marcelo”, dijo la ex diputada federal.

De manera puntual y concreta, señaló lo que piensa de cada uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, aunque en el ánimo presidencial solo tres son considerados como “corcholatas”. Así, la maestra Elba Esther dijo que Marcelo Ebrard es un “hombre de Estado” mientras que de Claudia Sheinbaum atajó con un “no la conozco”.

(Foto: SRE)

En cuanto al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, refirió que el tabasqueño es “un caballero y creo que está haciendo bien su trabajo en cuanto a la operación política”, y finalmente del senador Ricardo Monreal dijo “lo conozco y le veo pocas posibilidades”.

Sheinbaum podría ser la elegida de AMLO

La ex lideresa sindical reconoció que Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, podría ser considerada “la favorita” del presidente López Obrador y eso sería suficiente para ser la candidata del partido fundado por el tabasqueño.

Loret de Mola preguntó a Elba Esther Gordillo, quien conoce de cerca los movimientos políticos durante las campañas presidenciales, si “basta con ser la favorita del presidente” para ganar los comicios.

“Para ser candidato de Morena, sí claro”, afirmó Gordillo, sin embargo, confió en que al final el presidente de la República se incline por “el mejor candidato” pues “yo he visto muchos presidentes, al final entender que lo más importante es México y aspiro, deseo, que todos pensemos en el bien del país, no en el bien de la persona y en su ego”.

En julio, la maestra Elba Esther concedió otra entrevista a la Silla Rota, donde también dejó ver su preferencia por el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aspira a ganar la encuesta que realizará Morena para definir a su abanderado en 2024.

“Quiero mucho a Marcelo (Ebrard) le tengo un extraordinario respeto personal, pero no es mi voluntad, y si quiero, habrá que ver si se mueven las reglas correctas para que sea”, comentó la expresidenta del SNTE al ser cuestionada sobre los presidenciables de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

