“Me deprimo si me veo una cana”: Maribel Guardia tiene miedo de envejecer a sus 63 años

Maribel Guardia tiene miedo de envejecer a sus 63 años (Foto: Instagram/@maribelguardia)

La vanidad en el mundo de la farándula es de lo más común de ver, pues las grandes estrellas crean imágenes de perfección, acostumbrado a sus públicos a verlos “perfectos” siempre, creando una lucha interminable con la edad, pues el tiempo siempre cobra factura.

Eso lo sabe muy bien Maribel Guardia, por lo que sus cuidados personales la han logrado posicionar como una de las primeras actrices que tiene un aspecto sumamente juvenil, pues en redes sociales la han catalogado como una de las mujeres que jamás envejece, pues a pesar de ya contar con 63 años sus fotos en bikini publicadas en Instagram demuestran que su alimentación, rutinas de ejercicio y posiblemente uno que otro arreglito estético son la clave del éxito.

Sin embargo, hay cosas que no se pueden evitar, como las canas -que carecen de melanina- lo que es una de las cosas que más preocupan a la estrella siendo incluso un motivo para que se deprima, pues después de varias décadas donde la gente la ha visto con su cabellera negra lacia y abundante, los rasgos del paso del tiempo parecen no ser de su agrado.

(Foto: Getty Images)

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre su opinión acerca de esto y dejó claro que no está dispuesta a lucir su cabello al natural. Maribel, teñirse el cabello una vez aparece una cana, es primordial y así lo expresó en un encuentro con los medios de comunicación, y confesó: “Me deprimo si yo me veo una cana, ya de por sí que tengo”.

La también cantante es de armas tomar cuando se trata de algún tema que revele que ya pertenece al grupo de la tercera edad, pues cuando llega a ver que en su cabellera hay algún destello gris, lo primero que hace es correr a la estética: “En cuanto salen (las canas) digo, ‘no chicas, voy contra ustedes’. Al salón se ha dicho y si no, hasta me tiño yo sola el pelo”, añadió.

Sin embargo, Maribel Guardia dejó en claro que ella respeta a sus colegas que sí optan por dejarse ver con su cabello natural, pues son contadas las que se han dejado ver envejecer ante los reflectores, por temas de vanidad: “Admiro a las compañeras que son así (que se dejan las canas) porque sé que logran despojarse de esa vanidad”.

La actriz obtiene muchos likes en sus publicaciones de redes sociales donde muestra su figura Foto: Cuartoscuro

La también conductora compartió su secreto para verse siempre bien, asegurando que todo se trata de comulgar con la mente y el cuerpo, por lo que el respeto a ello es primordial para que se refleje en el exterior con el aspecto físico, algo que en internet le ha llamado la atención a más de un usuario, pues pocas veces habla sobre este tema.

“Mi actitud es levantarme, darle las gracias a Dios, mi actitud de alegría y darle también valor a que el cuerpo es el vehículo del espíritu y que tienen que tratarlo bien, no solamente comiendo bien, haciendo poquito ejercicio y arreglándolo tantito. A mí me gusta verme bien, creo que hasta el último día voy a ser como tipo Jacqueline Andere, que nunca la ves en fachas, que le gusta siempre andar bien arregladita. Nunca me verás en fachas total. Me gusta que (mi marido) me vea arregladita, recién bañada, perfumada, soy de ese tipo de mujer”, finalizó.

La actriz tiene 63 años (Foto: Getty Images)

A pesar de sus 63 años, Maribel Guardia es considerada por cientos de personas como una de las mujeres que mejor ha envejecido ante los reflectores en México.

