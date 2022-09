“Ya ven cómo son los memes”: Claudia Sheinbaum y las reacciones como motomami de la CDMX (Foto: Twitter/@)

Luego de que Claudia Sheinbaum se nombrara “motomami” en TikTok, justo antes de supervisar la nueva obra del trolebús elevado a bordo de una cuatrimoto, las redes sociales explotaron a su alrededor y consiguió su objetivo de posicionarse como tendencia.

Desde hace varias semanas, funcionarios públicos han utilizado las mismas redes para subirse a todo tipo de tendencias y crecer en su popularidad, por lo que las críticas no han cesado a su alrededor e incluso algunos usuarios han catalogado esto como una estrategia previa a su campaña rumbo a las elecciones de 2024.

Esto último especialmente comparado con Marcelo Ebrard, quien también ha explotado su cuenta de TikTok con distintos “trends” muy populares hoy en día, con el objetivo de agradar a nuevas audiencias y potenciales votantes en un par de años.

Algunos usuarios tundieron a la mandataria por tener que utilizar estas herramientas para acercarse con la gente y mencionaron que “son capaces de vender a su madre por un voto”, dando a entender que intentará ser la candidata a la presidencia en las siguientes elecciones.

Mientras en los comentarios de la publicación original resaltaron los de risas de sus seguidores, los partidarios de la oposición a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) aprovecharon el mensaje para criticar la figura de Sheinbaum y, de paso, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claudia Sheinbaum tiene de motomami, lo que Andrés Manuel de demócrata. Osea, nada”, se leyó en otra de las reacciones en Twitter, aprovechando el video de Claudia.

“Esta vez me subí a una cuatrimoto para supervisar el Trolebús Elevado, qué gusto encontrarte durante tu enlace en televisión Jorge Garralda”, escribió Claudia en TikTok junto a los hashtag de #motomami, #trending y #fyp, con el objetivo de aparecer en la mayor cantidad de búsquedas.

“Ya ven como son los memes. Motomami recargada en el Trolebús Elevado”, dijo entre risas durante el video, el cual ya cuenta con más de 35 mil reproducciones y entre los cientos de comentarios, usuarios respondieron con halagos: “Tan guapa, nuestra próxima presidente”; “Lo mejor de lo mejor, mi jefa”.

Aunque es la primera vez que se nombra “motomami” por su propia cuenta, mote que salió de la cantante española Rosalía, no es nuevo que Sheinbaum se suba a una motocicleta, pues en el pasado y con el objetivo de supervisar momentos de emergencia o trasladarse rápidamente, la jefa de gobierno fue bautizada de esta forma, razón por la que se desataron los memes que ahora tanto presume.

Los mejores memes de Claudia Sheinbaum siendo una motomami:

En el pasado, el presidente López Obrador no pudo ocultar su disgusto por la plataforma Tik Tok, misma en la que sus “corcholatas” o aspirantes a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la presidencia para 2024, han simpatizado con los mexicanos más jóvenes siguiendo las tendencias.

“Yo soy un anti-TikTok, no es que este en contra de esa manera de informar pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”, dijo en conferencia de prensa a cominezos de septiembre.

Esto contestó al mandatario al ser cuestionado respecto a las estrategias que él consideraba correctas para seguir implantando la lectura como un hábito en la sociedad mexicana. Agregó que el cometido no era sencillo debido a los obstáculos que representaban los medios digitales y las redes sociales para seguir promoviendo la lectura.

