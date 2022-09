Con Gallardo, Antuna y Moreno: la posible alineación de México para enfrentar a Perú (Foto: @miseleccionmx)

La Selección de México enfrentará a su similar de Perú como parte de sus partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, este compromiso amistoso llega en uno de los momentos más complicados para el Tricolor en cuestión de elementos disponibles.

Con la incierta lesión de Raúl Jiménez, la recuperación tardía de Rogelio Funes Mori y la baja casi definida para lo que resta del año de Jesús Manuel Corona, el once inicial del Tricolor dista mucho de lo que se imaginaba a comienzos de 2022, en especial por la baja de rendimiento de algunos otros jugadores.

Con Héctor Herrera en uno de sus peores momentos en la MLS y debido a las modificaciones de Gerardo Martino para probar jugadores, para la alineación de la Selección Mexicana para enfrentarse a Perú pocos la hubieran podido pronosticar.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo a enfretar a Perú y Colmbia a dos meses del Mundial de Qatar 2022. Foto: @miseleccionmx

De acuerdo con distintos reportes desde la ciudad de Pasadena, donde se llevó a cabo el último entrenamiento previo al partido vs Perú, el Tata Martino habría optado por dejar fuera del XI a jugadores como Santiago Giménez, Diego Lainez, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Johan Vásquez y Andrés Guardado, quienes militan en el fútbol europeo.

El once inicial tendría a Memo Ochoa en el arco; Gallardo, Moreno, Montes y Kevin Álvarez en la defensa; Edson Álvarez, Luis Chávez y Charly Rodríguez en el medio campo; para dejar a Hirving Lozano, Uriel Antuna y Henry Martín en la delantera.

Entre los elementos titulares, destaca la aparición de cuatro jugadores de Monterrey y dos más del Club América, equipos que comandan la clasificación en la Liga MX a una fecha de concluya la fase regular del Apertura 2022, con Henry Martín como candidato a obtener el título de goleo.

La alineación de México para enfrentarse a Perú:

Esta es el once que perfiló Gerardo Martino a lo largo de la semana, sin contar el último entrenamiento llevado a cabo este viernes a puertas abiertas, donde no se tocaron temas tácticos y se limitó a un trabajo de preparación física de los jugadores.

En la misma sesión resaltó la ausencia del Tata al frente del Tricolor, pues de acuerdo con los reportes de todos los medios que cubrieron el entrenamiento, el estratega argentino no formó parte del equipo y dejó a su cuerpo técnico a cargo.

De acuerdo con Alejandro Gómez, del Diario As, el Tata no quería una práctica a puertas abiertas y su deseo era que fuera en la ciudad de Los Ángeles, por lo que no salió al campo con el resto de los jugadores. Debido a que al estadio asistieron alrededor de mil aficionados, quienes desembolsaron 10 dólares para poder entrar, no se pudo modificar el entrenamiento.

El GRAN ausente de la práctica, el DT de @miseleccionmx …



Gerardo Martino mandó a su cuerpo técnico a entrenar con todo el equipo, lo bueno que era importante esta fecha FIFA.@FOXSportsMX pic.twitter.com/HzSQvWx3ID — 👥Rubén Rodríguez (@ruubenrod) September 24, 2022

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el cuerpo técnico de Martino se hace cargo del equipo, pues incluso en la última parte de la eliminatoria mundialista, el estratega no pudo viajar a los partidos fuera de México por una operación en el ojo.

Aquella práctica también estuvo marcada por la “ausencia” de Raúl Jiménez, pues aunque estuvo presente y vestido de corto, no realizó ninguna actividad al parejo de sus compañeros debido a la pubalgia que lo tiene con un pie fuera del Mundial.





