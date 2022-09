Noche violenta en Tamaulipas: se registró enfrentamiento en calles de Miguel Alemán

La noche de este lunes se desató un enfrentamiento armado entre narcos (Foto: Cuartoscuro)

La madrugada del pasado lunes 12 de septiembre se registraron una serie de enfrentamientos en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, entre presuntos integrantes del crimen organizado.

Las imágenes del violento enfrentamiento, compartidas por el periodista Héctor de Mauleón, mostraron cómo los criminales se apoderan de las calles vacías a altas horas de la noche para batirse a balazos.

Eran las tres de la mañana cuando la población despertó en medio del estruendo de potentes detonaciones. Las grabaciones obtenidas por el periodista registraron el encuentro en una avenida principal de varios vehículos.

Entre ellos había camionetas artilladas, trocas, autos blindados y las furgonetas modificadas conocidas como “monstruos”. Las calles se ven desiertas, y de vez en cuando se ven estelas luminosas rojas sobrevolando el campo de batalla.

Los vehículos “monstruo” son comunes en Tamaulipas (Foto: Twitter/@vigilantehuaste)

Son los proyectiles calibre .50 que se intercambian los vehículos de uno y otro bando. Se observa la forma en que los tiros impactan en las unidades, mientras el tripulante de una pick up en contra de integrandes del grupo rival.

La zona es literal escenario de guerra entre integrantes del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, en la que juega un papel crucial César Morfín Morfín, alias “El Primito”, figura clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Morfín, de 34 años, es uno de los diez delincuentes más buscados en el estado e identificado como cabecilla de la facción Los Metros, escisión del Cártel del Golfo y aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Producto de una escisión del Cártel del Golfo, “El Primito” abrió las puertas de la frontera al CJNG, cuya ayuda, según reportes federales, solicitó en 2018. Su base de operación se encuentra en Miguel Alemán, aunque también controla Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y una porción de Reynosa.

César Morfín Morfín, el Primito

A nueve kilómetros de Miguel Alemán hay un cuartel de la Sedena con al menos 500 elementos y cuatro kilómetros y medio se halla instalado un retén de la Guardia Nacional. Pero ninguna autoridad, según los primeros reportes, se acercó a instaurar el control.

Al día siguiente el alcalde del municipio, Ramiro Cortez Barrera, convocó a una reunión de seguridad con autoridades estatales y federales. En dicha reunión el mandatario consideró que la estrategia de seguridad no ha sido eficiente porque la violencia se ha “agudizado en colonias consideradas como sectores de alto riesgo por incursiones, robos, desapariciones y atentados contra la ciudadanía”.

“Nos urge en Miguel Alemán recuperar los momentos de paz, por eso me ocupo en darle seguimiento al compromiso que me corresponde, siempre he dado la cara y he sido muy insistente en que tanto el gobierno federal como el estatal saben de la realidad que estamos viviendo”, agregó.

El comandante del 25 Regimiento de Caballería Motorizado, coronel Mario Gutiérrez Martínez, destacó por su parte que “hacemos lo que está en nuestras manos para ayudar en la pacificación de la ciudad, el presidente municipal ha sido muy puntual en estar al pendiente del tema de seguridad; estamos haciendo el compromiso de aumentar la presencia de nuestros elementos en colonias como Mirador, Montebello y Presidentes; así como en otros sectores con esta problemática”.

