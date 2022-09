Las reacciones que desató la temporada 5 de Cobra Kai en los fans mexicanos

La quinta temporada de Cobra Kai se desarrolla en escenarios que levantaron críticas de la audiencia mexicana. (Foto: especial)

La quinta temporada de Cobra Kai se estrenó la madrugada de este viernes 9 de septiembre, en Netflix. Ya se encuentran disponibles todos los episodios ya que el servicio no maneja un tipo de estreno semanal para este título en su catálogo.

“Después del impactante final del torneo de All Valley, Terry Silver comienza a expandir el imperio de Cobra Kai para que su estilo de karate ‘sin piedad’ sea el único que quede en pie. Con Kreese tras las rejas y Johnny Lawrence alejado de las artes marciales para dedicarse a reparar el daño que causó, Daniel LaRusso deberá recurrir a una amistad del pasado”, se lee en la sinopsis oficial de los nuevos episodios.

Las reacciones ya se hicieron presentes a lo largo del día: hubo bastantes emociones, una de las grandes sorpresas fue la incorporación del actor puertorriqueño, Luis Roberto Guzmán a la serie. Un secreto que mantuvo bien guardado el cantante, pues nadie se lo esperaba, hasta que comenzó a compartir a través de Instagram su trabajo.

En una de sus publicaciones presenta formalmente al personaje que interpreta (padre de Miguel) y en una historia de la red social escribió un particular mensaje, “Toy bien contento. Hoy me siento como si fuera mi cumpleaños”, expresó.

Pero lo que desató a los internautas fue la representación que la serie le dio a México, como bien recordaremos al final de la cuarta temporada de Cobra Kai, Miguel escapa de su casa y emprende una aventura hacia México para buscar a su padre biológico. En Twitter, se puede percibir la indignación de varios usuarios, “La representación de México de Cobra Kai es lamentable”, “Entre papel picado, porque obviamente todas las calles de México están llenas de papel picado y la gente se reúne a comer chile”,

Comentarios sobre Cobra Kai. (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Las críticas se refirieron también en que las escenas tienen un notorio color sepia, un detalle que se utilizaba en épocas pasadas y fueron calificadas por los fans como “una novela de Univisión”. La nueva producción de Netflix no fue lo que se esperaba, al menos no para muchos de sus seguidores mexicanos, pues en pantalla aparecen estereotipos en cuanto a la cultura mexicana. “Gracias Cobra Kai. “Sin ese ‘filtro amarillo latinoamericano’ no me hubiera ubicado de que están en ‘México’” se burló uno de los usuarios de Twitter.

Opiniones sobre la nueva temporada de Cobra Kai. (Foto: captura de pantalla Twitter)

El lenguaje y la traducción en dichos capítulos también ha dejado mucho que desear, así como la trama y el desarrollo en torno al tema de la delincuencia y los narcotraficantes. Bastantes personas expresaron su sentir y se dijeron ofendidas por cómo se está catalogando a México a través de la serie. “Ése “México” de Cobra Kai es lo menos mexicano que he visto en mucho tiempo.” Un internauta resumió la temporada en los siguientes puntos: “Cobra Kai, T5 E1: El único latino en la serie es Mexicano (vaya sorpresa), llega a Mexico y le roban, su papá se llama Héctor, Héctor es sicario... ¿De verdad esto somos los latinos para los gringos?”.

Críticas a Cobra Kai Temporada 5. (Foto: captura de pantalla Twitter?

Y otro de los detalles fue la música para ubicar a la audiencia en México fueron las guitarras, que de acuerdo a las opiniones del público mexicano no son típicas del país, son más españolas y “suenan a música de películas de Antonio Banderas”.

SEGUIR LEYENDO: