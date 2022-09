Un malentendido por no saber hablar inglés y otros problemas de “El Chapo” en prisión

El Chapo Guzmán se encuentra encerrado en la prisión Supermax desde julio de 2019 (Foto: Reuters)

El 19 de julio de 2019 la prisión federal ADX Florence o “Alcatraz de las Rocosas” se convirtió en la nueva casa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y con ello, la vida del narcotraficante dio un giro radical.

Antes había estado recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde podía recibir visitas todos los días, pero en ADX Florence el capo solo puede ver a sus defensores legales cinco veces al mes.

En esa cárcel, el narcotraficante se quejaba de constantes ruidos que no lo dejaban dormir, dolores en los oídos, el frío, la falta de agua embotellada y de visita conyugal.

La falta de contacto humano, sumado a la escaza luz (artificial y natural) y la restricción de llamadas telefónicas, han sumido al capo en trastornos mentales que vane desde depresión, pérdida de memoria y estrés hasta padecimientos físicos como hambre, dolor de cabeza y calambres musculares, según denunció el capo en una carta enviada hace un año al fiscal general Merrick Garland.

“Bien no la está pasando”, declaró en 2019 Mariel Colón, una de los abogados de Guzmán Loera, en entrevista para Univisión, luego de que le preguntaran como se encontraba su cliente en prisión.

“Cut” en vez de “Short hair”

"El Chapo" se quejó del trato que recibe en ADMAX (Fuente: Especial)

Colón, quien se ha distinguido por su cercanía con Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, señaló que al igual que el resto de los presos, la rutina diaria de “El Chapo” era pasar 23 horas en su celda y después salir una hora —junto a un guardia que nunca le quita los ojos de encima— a una jaula para tomar sol y aire fresco.

“Se ve mucho más flaco, un poco más apagado”, describió Mariel Colón, dos semanas después de haber visitado al narcotraficante en la cárcel.

Precisamente uno de las dificultades más elementales que ha tenido que atravesar el ex líder narco ha sido la comunicación, pues la mayor parte del personal de la cárcel de máxima de seguridad solo habla inglés, y él es prácticamente analfabeta en ese idioma.

“Se pasa todo el tiempo en aislamiento, nadie habla español, los guardias no hablan español, así que se le dificultan muchas cosas”, afirmó Colón. “En un mes y medio empeoró bastante su vista, no es que esté ciego, pero ve borroso. No puede leer. Necesita lentes (…) No había podido atenderse porque no habla inglés y no pudo pedir un oculista hasta que yo fui”.

Mariel Colon Miro y El Chapo Guzman (Foto: Instagram@marielcolonmiroesq/Reuters)

En una ocasión, el fundador del Cártel de Sinaloa terminó rapado por accidente debido a los inconvenientes por no saber hablar el idioma. “El pidió que le hicieran un recorte, pero como no habla inglés solo pudo decir algo como ‘cut’ (cortar) y la persona entendió que le rapara la cabeza, pero no era lo que él quería”, detalló Colón.

Hace un año “El Chapo” se quejó de que el trato que recibe en la “Alcatraz de las Rocosas” es “cruel e injusto”, además de que “ha sufrido mucho” porque le sirven poca comida y usualmente se queda con hambre.

Guzmán, quien anteriormente escapó a través de un túnel de una prisión de máxima seguridad en México, dijo que ahora está bajo “revisiones constantes dentro de su celda, cámaras de vigilancia hasta en el sitio en donde conversa con sus defensores legales y un análisis minucioso de las cartas que ha escrito”.

ADMAX Florence fue creada en 1994, y desde entonces no ha tenido ni una sola fuga, cuenta con 1.400 puertas automáticas , 12 torres con francotiradores, cercas con alambres de púas a 4 metros, rayos láser, cámaras de seguridad inteligentes, perros guardianes y un sistema espacial de seguridad.

