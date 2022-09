“Tratar de hacer el bien no solo para la marca, sino para la sociedad”: el gran mensaje del hombre detrás del éxito de TikTok

TikTok es una de las redes sociales más usadas en el mundo. (foto: Miami Diario)

Una de las mentes más brillantes del mundo de la publicidad a nivel mundial, es la de Nick Tran. Y es que sus ideas han dejado un sello inconfundible para cada una de las marcas que ha impulsado, desarrollado, incluso una de las redes sociales más exitosas e innovadoras de los últimos años.

Nick Tran ha sido el responsable del camino a seguir comercialmente para empresas reconocidas a nivel mundial, como TikTok, Hulu, Samsung Electronics, Taco Bell y Stance, buscando siempre formas de innovar y conectar con sus clientes. En su más reciente actividad como director de mercadotectnia de TikTok, dejó una huella imborrable, pues fue el responsable de impulsar el marketing global de marca, trazando el rumbo de su publicidad a través de medios como la TV y las redes sociales.

Desarrolló la primera campaña de marketing de TikTok llamada “Comienza en TikTok”, en donde invitó a los usuarios a ipulsar su creatividad y a inspirarlos a convertirse en patrocinadores de momentos inolvidables que compartían con los demás. Antes de esto, Nick había cosechado una serie de campañas creativas sin precedentes. En Hulu, practicamente reinventó la marca y realizó campañas memorables como “Better Ruins Everithing”, “Hulu has live sports”, un comercial que se televisó en el SuperBowl 2020, y que contó con la participación de Tom Brady.

Las innovadoras ideas de Nick han sido ampliamente reconocidas en los últimos años. Las revistas AdAge y Fortune lo incluyeron en sus listas 40 under 40. Además es considerado uno de los hombres más importantes dentro del mundo del marketing. Así se manifiesta en su reciente inclusión dentro de la lista Chief Marketing CMO Next 2021, de los profesionales del marketingque están cambiando las reglas de la industria.

Nick Tran particpó el pasado viernes en el evento México Siglo XXI 2022, organizado por la fundación Telmex-Telcel.

En el mismo año, Business Insider lo incluyó dentro de su lista de los 27 CMOs más innovadores, así como la mención de Campaing dentro del top 50 de CMOs. Además, recibió el Brand Genius, de Adweek, premio que lo consolida dentro de la élite del marketing global.

Fue ganador del “Advertising Hall of Achievement”, reconocimiento que es otorgado por la American Advertising Federation. Su espíritu creativo e incomparable lo ha llevado a ponerse en la mira de uno de los galardones más codiciados en el mundo de la producción creativa: el Emmys.

Tran fue nominado en la trilogía de documentales Kanye West por su trabajo, titulada Jeen Yuhs. En la actualidad, Nick Tran es miembro de la clase 2022 del grupo Henry Crown Fellowship Program, que forma parte de la red de liderazgo global en el Instituto Aspen. Este grupo busca desarrollar la próxima generación de líderes con espíritu comunitario, brindándoles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del liderazgo empresarial del siglo XXI.

“Lo que todos deberían tener en cuenta, es hacer lo que sea mejor para el cliente y si puedo convertirlo en el centro de lo que hace y por qué se hace todo, es probable que funcione.

A la llegada de Tran a TikTok había menos de 100 millones de usuarios, y a su salidea de la marca, ya había más de mil millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

“Me fascina México. Antes que nada soy papá, tengo dos niños de 4 y 6 años de edad, son lo mejor de mi vida, desde la perspectiva de mi carrera, siempre se me ha conocido como alguien que hago innovación en la cultura. En especial en épocas de crisis, yo no sé si es coincidencia por diseño, pero cada marca en la que he participado ha tenido una crisis intensa, se me pide que llegue y participe”.

El pasado viernes 2 de septiembre, Tran participó en el evento México Siglo XXI 2022, organizado por la fundación Telmex-Telcel, en donde explicó que “cuando entré a TikTok había menos de 100 millones de usuarios, y cuando me fui, más de mil millones. Me despidieron”, dijo, asegurando que “la realidad es que cuando tú llegas a la escala en donde llegas a miles de millones de personas diariamente, viene una responsabilidad que debes tener como líder”; es decir, “tratar de hacer el bien no únicamente para la marca, si no para la sociedad en su conjunto”.

Por lo anterior explicó que el liderazgo de ese momento quería seguir haciendo dinero, “que yo creo que es también importante, pero cuando te das cuenta que el impacto que tienes puede ser mucho mayor, tienes que ver que puedes hacer más allá de hacer dinero y por eso desarrollé cosas como cocinas que están alimentando a gente o digamos el currículum en TikTok para que la gente encontrara un empleo y, por último, tengo algo para que TikTok permitiera a la gente que entrara en LoveChain y de alguna manera no pensó que esto fuera importante, porque quería irse al área de entretenimiento y hacer dinero, pero al final uno tiene que tener sus valores, una misión para uno mismo en su vida y si te despiden por hacer lo que crees, felicidades porque te despidan”.

También compartió durante el evento que “ser el primero no es ser siempre el mejor. No, no, no, el ser primero que le dice a la gente, de hecho, hay que ver cuál es el apetito del mercado y cuáles son los clientes que están interesados y generalmente el que entra en segundo lugar tiene mejor oportunidad de poder corregir e innovar lo que hizo el primero y capitalizar esto.

“Tuve la suerte de platicar con la persona que fue el cofundador de Twitter y es cuando empecé a trabajar en TikTok y yo le pregunté por qué Vine falló y lo que aprendí de él en términos de los errores de Vine, me permitió ahí ver lo importante de la comunidad, lo importante que TikTok puede ser en términos de emociones y por qué llega a más de mil millones”.

