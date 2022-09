Por qué una profesora le regaló zapatos nuevos a un alumno y se volvió viral

El alumno llegó a clases con sus zapatos rotos, y la profesora conmovida le regaló un par nuevo. (Foto: /SEP/Twitter/@SEP_mx)

El regreso a clases se dio el pasado 29 de agosto y como era de esperarse, el arranque del inicio de ciclo escolar trajo consigo anécdotas buenas y malas. Y es precisamente un increíble gesto que una maestra tuvo con uno de sus alumnos.

Fue a través de TikTok que el caso se volvió viral, pues la misma profesora genera contenido para esta red social y sube videos mostrando algunos aspectos de su vida dedicada a la docencia. De esta manera, los internautas y externos vieron cómo hizo entrega de este tierno regalo a uno de sus alumnos, que visiblemente no pudo contener la emoción y sorpresa al ver de qué se trataba.

“Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos. Hoy se llevó una sorpresa”, se lee al inicio del video.

Según declaraciones de la maestra en la misma plataforma, ella tomó la decisión y el atrevimiento de comprar los zapatos, pues el niño había llegado a clases con un par de zapatos rotos. Ella es una de las tantas personas empáticas en el mundo que siempre buscan dar sin recibir nada a cambio. Fue entonces que la docente aparece en un videoclip de TikTok entregándole una bolsa al pequeño, quien una vez abrió el presente, saltó de la silla directo a la maestra para abrazarla y darle las gracias. Otro de los momentos más conmovedores del video es cuando aparecen imágenes del niño cambiándose los zapatos viejos, por los nuevos y la cara se le ilumina de felicidad.

Profesora regala zapatos nuevos a alumno. (Foto: especial)

Y por supuesto, los usuarios de TikTok no se limitaron en llenar de comentarios halagadores la buena acción de la mujer documentada en la plataforma.

Éste caso nos recuerda a otro profesor que se volvió viral por entregar los libros de texto como si fuera un vendedor. Esto éste 3 de septiembre, cuando el usuario de TikTok @profetito23, quien suele compartir contenido sobre lo que ocurre en su salón de clases, uno de sus videos con más “Me gusta” en esta aplicación es una grabación donde está repartiendo los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En lugar de simplemente llamar a cada alumno o alumna por número de lista para darle su juego de libros, el Profe Tito se puso a promocionar los ejemplares de cada materia como si se tratara de una subasta o venta, resaltando la asignatura a la que pertenecía cada uno y armando diversos paquetes.

(Screenshots: TikTok/@profetito23)

El profesor incluso llevaba un micrófono y una bocina se veían algunas divisiones y otras operaciones matemáticas mientras decía “Le doy este, otro más, quiere otro, otro más, no solo llévese tres, llévese cuatro, no solamente le voy a dar el de Geografía si no el de Ciencias y uno más, el de Formación y para que usted se vaya muy contento, le voy a dar el de la Constitución”, se le escuchó decir.

El video alcanzó más de 200 mil “Me gusta” dentro de esta red social y más de 4 mil comentarios, entre los que se pudieron leer “que chido jajaja.. saldría bien contenta yo con mis libros y con el cobertor de león”, “Muy bien enseñando un poco de cultura y tradicion”, “Antes de que sea viral. Felicidades al profesor. Por su ingenio.”

