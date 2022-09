“Yo no intervengo en asuntos de otros poderes”: López Obrador aseveró que no se interpone en los asuntos de Morena en el Senado

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él no interviene en el asuntos “de otros poderes” como en el Legislativo, ni siquiera en cuestiones relacionadas o en disputas relacionadas a Morena como lo que ha sucedido en el Senado, sin embargo, descartó que el coordinador de los legisladores morenistas haya ejercido “presiones” para que Alejandro Armenta, quedara como presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta.

Al ser cuestionado sobre lo sucedido en el Senado el pasado miércoles 31 de agosto, en donde hubo una falta de consenso entre los morenistas para definir su propuesta para encabezar el recinto legislativo y si aún le tiene confianza a Monreal para permanecer en la coordinación del grupo parlamentario, el mandatario insistió que él no se mete.

“Cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad de que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir (...)”, dijo.

“Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontaciones en la organización a la que pertenezco (Morena), aunque repito, ahora tengo licencia porque soy presidente. Entonces no me meto en eso, sí me interesan temas como esta posible decisión, o esta decisión que va a tomar la Corte (sobre la posible desaparición de la Constitución de la prisión preventiva oficiosa)”, enfatizó.

Información en desarrollo…