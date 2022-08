Alito Moreno respaldó al Poder Judicial tras críticas de AMLO: “Impecable labor”

Moreno Cárdenas salió en defensa del Poder Judicial (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, salió en defensa del Poder Judicial de la Federación, después de que éste ha sido fuertemente cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Campeche dio su “respaldo absoluto” a todos los jueces que conforman al poder, pues señaló que éstos siempre se han presentado con honradez e integridad a favor de la justicia en México.

Además, puntualizó que con su “impecable” trabajo han demostrado y garantizado la protección del Estado de derecho en todos los estados que conforman al país, aún con las críticas que se han presentado en las últimas semanas.

“Mi respaldo absoluto a las y los jueces del Poder Judicial, quienes con honradez e integridad imparten justicia en México. Su impecable labor garantiza el respeto y cumplimiento del Estado de derecho en nuestro país”, redactó este miércoles 31 de agosto.

Las palabras de Moreno Cárdenas se dieron después de las fuertes críticas que recibió el Poder Judicial durante la conferencia mañanera del pasado 30 de agosto, en la cual el mandatario mexicano planteó su idea sobre la prisión preventiva oficiosa, pues conviene recordar que en los próximos días se discutirá la permanencia o eliminación de la medida.

Y es que el tema ha generado diferentes posturas, puesto que algunos de los jueces han apuntado a que ésta representa un acto inconstitucional al privar de la libertad a los ciudadanos; sin embargo, otros sectores han apuntado a que previene que los presuntos responsables puedan huir o seguir cometiendo delitos.

En medio de dichos debate, aparte del que se va a llevar a cabo en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador crítico al sistema jurídico del país, pues señaló que eliminarla sería dar parte a “liberaciones arbitrarias, ya que consideró que la medida cautelar ha ayudado a controlar a personajes peligrosos.

Asimismo, el tabasqueño advirtió que él no recibirá “ningún tipo de reclamo” en caso de que el máximo tribunal en el país elimine el procedimiento antes mencionado; mismo que en su sexenio fue reformado en 2019 y se incluyó la medida a los presuntos responsables en los ilícitos graves como la corrupción, robo de hidrocarburos y temas electorales.

La prisión preventiva oficiosa será debatida por la Sala Superior de la SCJN (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

“Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana me diga: ‘¿Por qué salió este delincuente?’

No obstante, ahí no concluyeron los reclamos, Andrés Manuel también tachó al Poder Judicial de carecer de moralidad jurídica y abundar de impunidad, ejemplificando sus dichos con la improcedencia de la vinculación a proceso de La Vaca, capo señalado como el que detonó la guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) en Colima. Razón por la cual se le tuvo que dictar dos órdenes de captura más porque “estuvieron a punto de soltarlo”, señaló.

“No hay normalidad jurídica. El judicial está intacto (en la limpia de corrupción). (...) No son gente caracterizada por la moralidad; no resisten las tentaciones”, fueron las polémicas declaraciones que emitió el mandatario mexicano.

Finalmente, el tabasqueño reconoció que existen excepciones, tales como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; así como el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a los cuales confesó tenerles confianza.

