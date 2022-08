No se le hizo a Armenta: oposición pide a Monreal para presidir el Senado

Alejandro Armenta fue elegido como el candidato de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República mexicana (Foto: Twitter/@armentapuebla_)

Alejandro Armenta ganó la candidatura dentro del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ir por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, luego de derrotar con 36 de 64 votos a Higinio Martínez.

No obstante, los grupos de oposición no quieren a Armenta para suceder en en el cargo a la también morenista Olga Sánchez Cordero; en su lugar piden que sea Ricardo Monreal Ávila, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Senado) del mismo órgano legislativo, reveló la periodista Leticia Robles de la Rosa.

Sin embargo, Monreal ha afirmado en repetidas ocasiones que no está en sus planes presidir al Senado, por lo que el futuro de la mesa directiva se encuentra incierto. Y es que la dirigencia de la Cámara Alta debe ser ratificada por mayoría absoluta; el límite son las 24 horas de este miércoles 31 de agosto, y en caso de no obtener los votos necesarios, la plantilla deberá ser renovada.

Bloque opositor del Senado (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, en conferencia de prensa el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda reveló que el bloque de contención no avala la propuesta del grupo mayoritario al interior de la Cámara: “La propuesta del grupo mayoritario del Senado para encabezar los trabajos de la mesa directiva no cuenta con el consenso del bloque de contención de este Senado de la República, por distintas razones que cada quien comentará si así lo decide en su momento, pero que no deja de llamar la atención que hay una plena coincidencia en esta posición política de quienes estamos en este momento dando la cara”.

En el pódium fue acompañado por Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julen Rementería del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong del Partido Revolucionario Institucional (PRI), todos coordinadores de las bancadas de su partido, así como Emilio Álvarez-Icaza, del grupo plural.

Ahí, Rementería aseguró que la oposición no está de acuerdo con la “imposición” por lo que afirmó que buscarán emitir su propuesta por parte del bloque de contención que los represente a todos, y no solo a un partido. Por su parte, Osorio Chong declaró que el partido mayoritario está obligado a buscar consensos.

