La ola de violencia en Zacatecas son “actos de terror que han tenido eco internacional”: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por los hechos violentos sucedidos el fin de semana en Zacatecas en donde se registraron bloqueos y vehículos quemados, por lo que exigió una estrategia de seguridad que se enfoque en la prevención del delito, con la finalidad de garantizar la paz, el bienestar de los ciudadanos, el desarrollo económico, social y sustentable de la región.

A través de un comunicado, la patronal destacó que tanto el gobierno federal como las autoridades locales deben enfocar la estrategia de seguridad en la prevención del delito “e incluir las aportaciones de la sociedad civil para inhibir conductas delictivas que agraven aún más el clima de inseguridad que impera en la entidad, donde el fin de semana se registraron hechos de violencia que pusieron en riesgo a la población”.

La Confederación Patronal resaltó que “los actos de terror perpetrados en Zacatecas han tenido eco internacional y la respuesta de países como Estados Unidos ha sido emitir recomendaciones a sus ciudadanos para que eviten viajar a esta entidad, lo que dificulta aún más la llegada de visitantes e inversiones”, enfatizó el organismo.

Recordó que en 2021, la tasa de homicidios dolosos en la entidad alcanzó su punto más álgido de los últimos años, al registrar mil 621 delitos de este tipo, por lo que Zacatecas se colocó como uno de los tres estados a nivel nacional con mayor número de desplazados a causa de la violencia.

“En Coparmex vemos con preocupación el incremento exponencial de las manifestaciones de violencia en Zacatecas que afectan a toda la población y frente a esta situación intolerable, reiteramos nuestro llamado para que los gobiernos asuman con responsabilidad su función de proveer seguridad a las y los zacatecanos”, insistió.

Es por eso que la patronal hizo un llamado al gobierno de Zacatecas “a actuar con firmeza frente a la violencia”, a coordinarse de manera efectiva con la federación y los municipios; con la finalidad de no repetir fórmulas implementadas por administraciones anteriores “que dejaron en manos de la federación la responsabilidad del combate a la inseguridad y que está probado, no arrojaron resultados positivos en la materia”, resaltó.

Es por eso que consideró que es trascendental “que se integren con urgencia” las corporaciones policiacas municipales en las alcaldías que no cuentan con cuerpos de seguridad “y que se incorpore con prontitud al titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda a la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, dadas las implicaciones económicas de la violencia e inseguridad”, señaló.

“Son actos de propaganda”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los hechos violentos del pasado fin de semana en Zacatecas son "actos de propaganda" de las organizaciones criminales. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo)

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que hubo enfrentamientos este fin de semana en Zacatecas, sobre la carretera de Fresnillo a Jerez, sin embargo, aseguró que se tratan de actos “de propaganda” de las organizaciones criminales debido a que han ocurrido varias detenciones de miembros de la delincuencia organizada.

El presidente dijo que hay dos grupos que se enfrentan en la región y que cada que hay alguna detención importante, realizan quemas de vehículos y bloqueos, como una estrategia de propaganda, pero nosotros “vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos”.

Aseguró que los hechos violentos “se han ido controlando poco a poco” y destacó que “han habido muchas detenciones” al tiempo que informó que el viernes 9 irá a Zacatecas en donde se realizará la reunión de Seguridad.

Al ser cuestionado si los detenidos son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o del Cártel de Sinaloa (CDS), el presidente señaló que eran de “grupos antagónicos” de estas organizaciones delictivas.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó su desacuerdo con la suspensión de clases presenciales a raíz de la ola de violencia del pasado fin de semana. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

Ante los hechos de violencia, diversas escuelas, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), decidieron suspender las clases presenciales, con la finalidad de proteger a la comunidad estudiantil, lo cual fue criticado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

“No se vale que perjudiquen a los alumnos, ojalá que no sea el pretexto para no estar yendo a las escuelas”, comentó a la prensa al criticar la medida impuesta por las autoridades educativas, particularmente por el rector de la UAZ.

En este sentido, aseguró que todas las personas “tenemos que estar haciendo nuestro esfuerzo para el regreso a clases” y consideró que los narcobloqueos no eran una razón suficiente para enviar a las y los estudiantes a estudiar desde casa.

“No se vale ni se justifica, no sé por qué ordenaron la suspensión. De parte del Gobierno no hay ninguna instrucción, al contrario, se inauguró el ciclo escolar”.

