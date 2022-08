AMLO pidió el cese a la “guerra comercial” tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán

(Foto: Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se eviten conflictos bélicos y comerciales entre Estados Unidos y China luego de que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán elevó la tensión entre ambas naciones.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 4 de agosto, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a ambas naciones, al igual que a otros países, para llegar a “una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos”.

“Que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están una vez que se detengan los enfrentamientos en especial la guerra de Rusia y Ucrania y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU, pero que todos hagamos el compromiso , de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la bélica, pero también no apostar a la guerra comercial”, declaró López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Asimismo, el mandatario mexicano indicó que las tensiones comerciales entre China y EEUU se suman a la adversidades que se han presentado en la política internacional y que han provocado el entorpecimiento del desarrollo económico de las naciones: “Tenemos problemas todos por falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo, no a las provocaciones no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo”.

