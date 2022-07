El día que habló la reina de belleza que se casó con Caro Quintero

Diana Espinoza Aguilar, la reina de belleza de Puente Grande. (Foto: Captura de pantalla de la entrevista de la revista Proceso)

Rafael Caro Quintero, el capo que llegó a ser el más buscado por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), y que fue detenido el viernes 15 de julio en una zona serrana de Sinaloa, conoció a Diana Espinoza Aguilar en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde pasó años encarcelado.

Versiones señalan que al capo le llamó la atención Espinoza Aguilar en 2010 luego de verla por primera vez en la televisión, cuando fue coronada reina de belleza de la cárcel donde los dos estaban recluidos.

Espinoza Aguilar, originaria de Chihuahua, fue detenida en 2008 junto con su entonces pareja, acusados de tráfico de drogas, mientras que Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, purgaba una pena de 40 años por el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.

“Es una mentira. Falsa. Profundamente falsa. Nunca me he dedicado al narcotráfico. Nunca he sido acusada de narcotráfico (...) Fui detenida por operaciones con dinero de procedencia ilícita, portación de armas y delincuencia organizada”, detalló la mujer a la periodista Anabel Hernández.

La historia de la reina de belleza y el capo

La ficha emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU. (Foto: archivo)

La ex reina de belleza reveló a la periodista, en una entrevista de agosto de 2016, se conocieron gracias a la conductora de un programa de música grupera que llevaba bandas musicales a las cárceles de hombres y de mujeres.

“Ella fue quien nos dijo ‘véanse, si están solos los dos, ¿por qué no hablan?’ En ese entonces yo era reina de belleza de ahí de la cárcel y entonces fue él quien me vio… le preguntó por mi a esta chica que era conductora de televisión, ella nos presentó y fue así como empezó a crecer esta relación, este sentimiento. Él estaba solo, yo igual”, narró a la periodista.

“Yo salgo de prisión y voy a visitarlo. Ahí decidimos tener un hijo, que después nace fruto de nuestro amor. Teníamos planes de formar una familia. Con planes de que cuando el cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos y poder ver crecer a nuestro hijo”, dijo Espinoza Aguilar sobre la primeras veces que se pudo reunir cara a cara con el narcotraficante.

La ex reina de belleza confesó que lo que la movió a iniciar esa relación personal con el “narco de narcos” fue, en primer lugar, que ambos se encontraban solos. “Empiezo hablar con él y me doy cuenta que es un gran ser humano, que no es ese monstruo que pintan en los medios de comunicación, no es un perro rabioso. Es una persona común con sentimientos”.

“Para mí Rafael Caro Quintero es un caballero, es un señor, educado”

Rafael caro Quintero, en su juventud, cuando se convirtió en uno de los líderes del cártel de Guadalajara

Los “otros” Caro Quintero

Un amparo dio a Caro Quintero la libertad el 9 de agosto de 2013, cuando todavía le restaban 12 años de condena, a pesar de que meses después las autoridades mexicanas ordenaron su recaptura. Para entonces el capo ya se había ido a Guadalajara para conocer a su hijo Agustín.

“Llegó diciendo que estaba feliz. Que por fin dios había hecho justicia y que ya podíamos hacer una familia (...) Entramos en shock los dos. De verdad fue algo muy bonito. Había planes de hacer las cosas bien, lícitamente, sin hacer nada que tenga que ver con el narcotráfico. Él no quería saber nada del narco”, aseguró la ex reina de belleza en la misma entrevista.

Sin embargo, a pesar de que el propio Caro Quintero ha asegurado reiteradamente a la periodista que él ya no tenía nada que ver con el mundo del narcotráfico desde hace décadas, la Fiscalía de la Corte de Distrito Este de Nueva York y el departamento de Justicia de EEUU lo señaló de traficar drogas en el período que abarcó desde 1980 hasta 2018.

Según consta en el expediente criminal 15-cr-00208-FB, de 17 páginas, radicado en la Corte de Distrito Este de Nueva York, Caro Quintero, bajo los apodos “Don Rafa” y/o “The old man” lidera el “Cártel de Caro Quintero”, con el cual, según las autoridades de EEUU, traficó múltiples toneladas de heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína a dicho país.

