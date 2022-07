De una camarera y el tiempo: el cortometraje que la UNAM presentará en el Festival de Venecia

"Camarera de noche" fue seleccionada para participar en la mpas reciente edición de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (Foto: Twitter/@la_Biennale)

La septuagésima novena edición de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia tendrá presencia universitaria, pues el encuentro cinematográfico conocido coloquialmente como el Festival de Venecia, incluyó en su programación el cortometraje Camarera de piso, producido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la compañía Rei Cine.

La pieza dirigida por la realizadora argentina Lucrecia Martel es el resultado del programa “Síntesis”, una iniciativa de la Máxima Casa de Estudios a la que se sumó el Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) buscando impulsar la creación cinematográfica.

La cinta narra la historia de una mujer que se presenta para trabajar como camarera de piso, mientras una situación familiar difícil ocupa sus pensamientos y sentires.

Tiene una duración de 11 minutos y es protagonizado por Jorgelina Contreras, Daniel Valenzuela, Anavelí Acero y Ariel Gigena.

La cineasta ha apuntado a que la historia surgió de un ejercicio sobre el tiempo lineal —presentado en el argumento mismo en que una mujer está haciendo la práctica para un trabajo de camarera de piso en momentos difíciles para su familia— y el tiempo no lineal —presente en todo lo que es propio del lenguaje del cine, que como es breve, no es difícil observarlo—.

Lucrecia Martel, directora del cortometraje hecho en colaboración con la UNAM (Foto: Luciana Granovsky/Télam)

“Me propusieron buscar formas de relacionar la danza contemporánea con el lenguaje audiovisual. Decidí focalizarme en el movimiento continuo del cuerpo y el discontinuo del lenguaje audiovisual, en un ejercicio sobre el tiempo lineal y no lineal. Afortunadamente, donde fracasa una intención surge otra, destinada a fracasar tarde o temprano”, ha aclarado.

Abril Alzaga, la Directora Ejecutiva de FICUNAM declaró que se pensó en Martel para el programa de comisiones no sólo por su relación con el festival universitario, pues presentó su largometraje Zama en 2017 durante la octava edición y participó en una clase magistral, además, según la directiva, ella posee una “sensibilidad muy especial” y una “voz única”. De esta manera le interesa impulsar miradas que no son comunes.

“Lucrecia tiene una relación con el sonido también muy particular. Ella tiene curiosidad por encontrar una narrativa en la sonoridad y sabíamos que ella tenía una curiosidad por hacer una pequeña pieza que partiera de una coreografía. Así que se conjuntaron varias piezas y logramos coincidir en las motivaciones para la creación de una pieza corta a partir de esos cruces”, subrayó.

Asimismo, la Directora Ejecutiva contó que el proyecto fue mutando debido a que las primeras propuestas se dieron durante el 2018, antes de la declaración de la pandemia por Covid-19 y las medidas impuestas para impedir su contagio, las cuales transformaron la obra hasta su forma actual.

"Camarera de piso" competirá con obras de autores como Sally Potter y Simone Massi (Foto: UNAM Global)

“La primera idea de Lucrecia se tuvo que ir modificando por las circunstancias de la pandemia, pero finalmente se logró filmar y terminar. Cuando llegó la invitación de la Biennale de Venezia nos dio muchísima alegría pero sobre todo orgullo de poder estrenar una producción de la UNAM en un festival tan prestigioso como el de Venecia. Fue el trabajo intenso de dos años que finalmente dieron frutos”, afirmó Alzaga.

Camarera de piso participa fuera de la competencia principal de la Biennale, compartirá espacio con dos cortos de Simone Massi (A guerra finita; In quanto a noi) y uno de la inglesa Sally Potter (Look At Me). Las actividades de este año iniciarán el próximo 31 de agosto.

