Borraron el mural de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca: “Lo más bajo y ruin”

María Elena Ríos sigue en pie de lucha hasta que sus agresores sean castigados (Foto: Archivo)

Un mural urbano que representaba la figura de María Elena Ríos ha desaparecido, pues fue cubierto con manchones de tinta gris. El diseño que fue plasmado sobre un muro en la calle de Mezontle, en la ciudad de Oaxaca, fue eliminado, así lo denunció la saxofonista oaxaqueña que en 2019 fue víctima de un terrible acto contra su persona.

“Hoy, lo más bajo y ruin. En un acto vandálico borraron el trabajo de @Tlaltetecuin ¿piensan que me van a borrar? Jamás, porque yo existo”, escribió en su Twitter la música, sobreviviente de un intento de feminicidio tras un ataque directo con ácido, que sufrió en 2019.

“Ni lastimando los murales borrarán la tiranía de un Estado corrupto, de feminicidas cobardes. No me van a callar! #Guelaguetza2022″, remató en su publicación donde muestra el “antes y el después” del muro sobre el cual estaba plasmado el diseño.

La artista denunció que la obra con su imagen fue cubierta con pintura gris (Foto: Captura de pantalla)

El mensaje fue respondido con empatía por algunos de sus más de 22 mil seguidores: “Repliquémoslo en todos lados...que se sepa que te multiplicas, que existes y resistes, y que no lo haces a solas, que estamos a tu lado”, “Borrar tu historia y lucha, nunca!”, “Fue él y/o su familia. No hay de otra”, “Nunca es suficiente daño, pero no van a callar la voz que exige justicia”.

Por su parte, Rufino Uay Balam, creador del vistoso mural donde se le ve a la saxofonista con su instrumento sobre una enorme flor, escribió: “¿Quién en Oaxaca me regala un espacio en su pared para hacer más murales de Malena?”.

Esta denuncia se da sólo cinco días después de que la joven brillara en el Zócalo capitalino junto a los integrantes de La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, banda que se presentó ante miles de personas, y que con la inclusión de la oaxaqueña, buscó darle visibilidad al terrible caso del cual aún no se obtiene justicia.

Junto al mural se había colocado la ficha de búsqueda y localización de Juan Antonio Vera Hernández (Foto: Twitter)

“Hemos invitado a una hermana que ha demostrado que el arte y la música son la mejor herramienta para trascender toda negatividad, y que el corazón humano, el amor y la creatividad no pueden ser detenidos bajo ninguna tiranía, ninguna violencia”, dijo en el concierto gratuito Roco Pachukote, líder de la agrupación.

Por su parte, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbam apoyó y reconoció a la saxofonista por sus habilidades musicales, así como por su ímpetu.

“Nuestro reconocimiento y apoyo a @_ElenaRios, una mujer de lucha, que está noche estuvo rompiendo barreras y demostrando su talento junto con la @MalditaVecindad frente a miles de personas. Es un orgullo tenerte en el Zócalo de la Ciudad”, escribió la mandataria en su cuenta.

El pasado 16 de julio María Elena fue ovacionada por miles de personas en el Zócalo capitalino (Foto: CDMX)

María Elena Ríos sufrió en septiembre de 2019, a sus 26 años, un ataque feminicida con ácido en su natal Huajuapan de León. Desde el inició señaló a su expareja, Juan Vera Carrizal, un empresario y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI)de Oaxaca, como el responsable de haber ordenado el ataque.

El químico que le fue arrojado entonces penetró en sus mejillas, boca, cuello, brazos y piernas, y las quemaduras provocadas fueron de tal magnitud que permaneció más de tres meses hospitalizada.

Cabe señalar que a un año de lo ocurrido, el proceso penal contra sus agresores (material e intelectual), todavía no había comenzado, mientras el caso ganaba visibilidad e involuntariamente Malena se fue convirtiendo en símbolo de lucha y resistencia feminista.

La joven de hoy 29 años se ha convertido involuntariamente en un símbolo de la lucha feminista (Foto: Archivo)

Vera Carrizal se entregó voluntariamente a las autoridades locales en abril de 2020, y se le señala como el presunto autor intelectual del ataque. Desde entonces, permanece preso.

Sin embargo, en días pasados, María Elena externó la preocupación por la supuesta próxima liberación del sujeto -quien buscaría arresto domiciliario- y protestó a las afueras del Palacio Nacional, tras la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aún continúa pendiente la captura de Juan Antonio Vera Hernández, el hijo del exdiputado e implicado en el caso, quien hasta ahora se mantiene prófugo de la justicia.

La música pasó tres meses internada en el hospital tral el brutal ataque (Foto: Reuters)

En junio del 2021, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Vera Hernández, quien es buscado por tentativa de feminicidio, e informaron que ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por información verídica que conduzca a su paradero y facilite su captura.

De acuerdo con la prensa local, Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista.

