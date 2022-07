Secretaría de Cultura acusó apropiación cultural en una blusa de una famosa marca de ropa

La Secretaría de Cultura denunció la utilización de elementos mayas en una blusa de una popular marca de ropa (Fotos: Fb Yucachulas/ shein.com)

La Secretaría de Cultura acusó a Shein de apropiación cultural, esto porque incluyó elementos culturales mayas en el diseño de una de sus blusas. La institución gubernamental también envió una carta a la empresa, en la cual le exigió una explicación pública.

El señalamiento de la secretaría a la empresa fue hecha este miércoles 20 de julio, luego de que la marca artesanal YucaChulas denunció en redes sociales que uno de sus diseños fue plagiado. De acuerdo con el negocio mexicano, la prenda fue diseñada y personalizada en 2017 como parte una colaboración con el blog México a colores.

Y es que las características visuales de ambas prendas son casi idénticas. De hecho, la empresa mexicana señaló que a diferencia del bordado exterior, que se ve en el cuello y mangas de la obra original, es la única variable, pero de ahí en fuera, todo el diseño es exactamente igual.

La Secretaría expuso que el diseño usado en la prenda de la marca internacional es casi idéntico al de la original (Foto: shein.com)

Por ello, la dependencia envió una misiva a Shein, en la cual le pidió que explique públicamente cuáles son sus fundamentos para comercializar y privatizar la propiedad colectiva, así como cuáles son los beneficios que su comercialización ofrece a las comunidades creadoras.

En el mensaje se hizo mención del valor cultural del diseño, pues según argumentó la Secretaría de Cultura: “Estos diseños se han transmitido de generación en generación, por lo que son producto de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya”.

Asimismo, el organismo destacó las horas de trabajo que requiere la creación artesanal de una blusa de este tipo debido a la complejidad de los trazos y la dificultad que representa combinar los colores y la desventaja en que pusieron a los productores locales con su comercialización masiva a bajo costo.

La elaboración de blusas artesanales requiere de muchas horas de trabajo (Foto: Fb/Yucachulas)

Bajo esta lógica, la secretaría invitó a la empresa a: “Desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y apegado siempre a un comercio justo que coloque en un plano de igualdad a los creadores indígenas, empresarios y diseñadores”.

Cabe mencionar que la carta se circunscribe a la estrategia denominada Original, la cual tiene como objetivo defender el patrimonio cultural de los pueblos originarios del plagio de elementos identitarios por parte de empresas nacionales y trasnacionales.

Por otra parte, en la denuncia original en Facebook, Yucachulas señaló la falta de reconocimiento a los artesanos, la violación a la propiedad intelectual y a la cultura, además de denigración al trabajo artesanal.

Lo más denigrante es el costo al cual lo ofrecen al mercado, la calidad no es la misma, en eso estamos de acuerdo pero el costo al cual lo dan no es ni la cuarta parte de lo que cuesta realizarlo de manera artesanal ni las horas de labor que conlleva

YucaChulas denunció apropiación cultural y denigración por el plagio de su diseño (Foto: Fb/Yucachulas)

El post recibió respuestas por parte de personas que reconocieron la diferencia de calidad entre la prenda original y la plagiada, que dieron reconocimiento al trabajo artesanal y mostraron indignación ante el plagio del diseño.

Entre los comentarios se pueden leer comentarios como: “He comprado en Yucahulas, me encantan sus bordados y diseños. Tienen muy buena calidad. Creo que es bueno que hagamos conciencia de dónde compramos las prendas, ya que es arte lo que compramos a los artesanos” o “Desde que lo vi se me hizo una falta de respeto. Al entrar a la app fue lo primero que salió y dije: un bordado así no cuesta eso”.

