Nueva forma de estafa: casos de ‘montadeudas’ aumentan rápidamente en Ciudad de México

Los casos de denuncias ante fraudes financieros denominados como “montadeudas” han aumentado en el país, pero en la Ciudad de México destaca por su incidencia. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital ha registrado 5 mil 452 quejas debido a actividades de extorsión y fraudes de este tipo en lo que va de 2022, lo que representa un aumento del 454% respecto al mismo periodo, pero de 2021.

Las autoridades han alertado sobre esta nueva practica en la que usuarios de aplicaciones que conceden préstamos y créditos, son defraudados y amedrentados ante el adeudo de excesivos intereses. Durante el primer semestre del año en curso, se han presentado un promedio de 892 reportes mensuales cuando la cifra en 2021 fue de 161.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del organismo, explicó: “Este esquema delictivo se puede prevenir, atender y combatir; tenemos una lista de las aplicaciones fraudulentas disponible para consulta de la ciudadanía. La estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato, prácticamente sin requisitos, a través de aplicaciones para dispositivos móviles; los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables y ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor”.

Del total de casos, es la Ciudad de México la entidad con mayor incidencia al acumular alrededor del 55 por ciento de ellos, mientras que el resto se distribuyen por todo el país. Sin embargo, también destacan el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla.

El Consejo Ciudadano informó que fue en junio del año pasado en que recibió las primeras solicitudades para brindar asesorías jurídicas en relación a esta actividad y que al término de 2021, se acumularon casi dos mil de ellas. El organismo explica que el modus operani inicia con préstamos que van desde los 500 hasta los 10 mil pesos.

La gran característica de esta actividad es que los prestadores no piden ningún tipo de aval ni toman en cuenta al buró de crédito. De ahí su gran atractivo. Sin embargo, una vez aprobado el crédito la tasa de interés son altas y los términos de cobro, al no ser claros, toman por sorpresa al usurario.

“Para el cobro, los delincuentes, que ya habían solicitado desde la app acceso al teléfono de la víctima, amenazan con exhibirla y desprestigiarla con sus contactos, difundir material íntimo o lastimarla a ella y a sus familiares”, detalló Guerrero Chiprés.

El Consejo Ciudadano identifica a varias aplicaciones con reportes, entre ellas están:

Envía dinero, Crédito lana, Cash money, Viva Crédito, Easy credit, Credit mex, Justo crédito, Creditya, Pay, Crediti, Tepresto, Lana plus, Ok crédito, Rapi crédito, Cash cash, Fast cash, Lana plus, To cash, Doy préstamo, Credito inmediato, Credimax, Maxcredito, Cash al instante, entre otras más.

