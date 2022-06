“Tengo un posgrado y llevo un buen rato sin encontrar trabajo”: historia de joven se viralizó en TikTok

Un joven en TikTok expuso su descontento con el desempleo (Screenshot: Tiktok/@Maukaisen)

Un joven llamado Mau Kaiser se hizo viral en TikTok, luego de que publicara un video en el se quejó del desempleo. En el clip mencionó tener una licenciatura y un posgrado en mercadotecnia, lo que no le ha servido de mucho, ya que llevaba bastante tiempo sin encontrar trabajo.

“No es por quejarme ni nada, pero yo tengo una licenciatura en mercadotecnia, estudié un posgrado en mercadotecnia y llevo un buen rato ya sin encontrar un trabajo. Olvídate de que sea un trabajo donde paguen bien, ¡un trabajo! No hay, no hay trabajo”, mencionó.

El mercadólogo relató que tuvo que recurrir a formarse en los apoyos del gobierno, los cuales ofrecen trabajos con un sueldo de 5 mil pesos mensuales, cinco días a la semana, hasta las tres de la tarde. Aclaró que no estaba despreciando el empleo; sin embargo, él ya había ganado más que eso.

“Yo lo máximo que he ganado por mi carrera son 15 mil pesos mensuales, ahorita me dijeron de este de 5 mil pesos y dije va, pues es que necesito trabajar. Es muchísimo menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera pero dije ‘bueno, ni modo’”, señaló Mau Kaiser.

Durante su discurso, resaltó que se había dado cuenta de que no era el único, pues mostró a grandes filas de personas en busca de una oportunidad. “Se me hace un poco injusto pero realmente no hay a quien culpar, son las situaciones, es la vida”, puntualizó.

Asimismo, el joven compartió que si estudió la carrera, fue con el afán de tener un mejor futuro y un buen estilo de vida, aunque por el momento tendrá que conformarse con 5 mil pesos y formarse en la fila esperando a ver si tiene la suerte de ser elegido.

Finalmente, hizo hincapié en que aquellas personas que se quejan de su trabajo de godín mejor se den cuenta de lo que está sucediendo con el desempleo y valoren donde están, además de que él pensaba que era solo una cita y se dio cuenta de que no.

“No se quejen de su trabajo de godín, yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de godín, por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo, no he podido conseguir trabajo y muchas veces no valoramos lo que tenemos, muchas veces nos quejamos, entonces pues nada más es para que vean toda esa gente que esta desempleada”

Hace unas cuantas horas, Mau compartió otro video en respuesta a un comentario en el que le decían: “Escogiste mal tu carrera, con todo respeto un algoritmo no te hace eso. He visto amigos con carrera vender garrafones de agua”, dijo el usuario.

En la retroalimentación, expresó que nunca creyó llegar a más de 100 mil personas, por lo que quedó sumamente sorprendido y puntualizó tiene más de seis años de experiencia en logística de eventos a parte del posgrado, pero que debido a la pandemia hubo muchos cierres y eso le afectó en el ámbito del trabajo.

Mau Kaiser terminó arremetiendo contra el comentario pues según él no tenía sentido y pasó por su mente que quizás el usuario no tenía idea de que era la mercadotecnia y comenzó a explicarlo para dejar en claro su punto.

Seguido es eso, posteó otro clip en el que dice “Hay una frase que dice: Soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendes, y creo que se aplica muy bien en el video que subí el viernes, en donde mi intención era dar un mensaje de valoremos lo que tenemos”, sentenció.

Y es que así como hubo varios que apoyaron su mensaje, hubo otros tantos que se fueron en contra del chico diciendo que no sabía buscar bien, que tenía que salir de su zona de confort o que quizá no tenía la suficiente experiencia.

Es una realidad que México es un país con una problemática en la falta de trabajo, pese a que la tasa de desempleo se ha visto reducida, la brecha laboral indica que al menos 14.7 millones de personas necesitan empleo o su sueldo no les es suficiente y requieren tener hasta dos trabajos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

