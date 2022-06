Sujetos armados le robaron su teléfono a un periodista en Sonora mientras transmitía en vivo

Desde un vehículo, sujetos armados le robaron su celular al periodista Jesús Manuel Loroña en Sonora, a escasos metros de elementos de la Policía Municipal. (Foto: Facebook/Radio La Kallejera by Noticias Rio Altar)

Jesús Manuel Loroña, periodista de Radio La Kallejera, en Sonora, fue víctima de robo por parte de sujetos armados quienes desde un convoy exigieron que entregara su teléfono celular mientras realizaba una transmisión en vivo vía Facebook.

El periodista reportó, la mañana de este miércoles 15 de junio, la ejecución de dos personas en el municipio de Altar. El primer asesinato fue registrado en la calle Hidalgo, en donde fue hallado el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza.

La segunda ejecución fue reportada una hora después por Manuel Loroña, quien inició una transmisión en vivo vía Facebook para informar acerca de los hechos y alertar a la población por el ambiente de inseguridad en el municipio.

“Trágicas mañanas este día de hoy, lamentables se puede decir, debido a que acaban de ejecutar a la segunda persona del día en nuestro municipio”, comentó el reportero al inicio de su transmisión, en la cual notificó el asesinato ocurrido sobre la carretera a la localidad de Oquitoa.

Este 15 de junio se registraron dos ejecuciones en el municipio de Altar, en Sonora. (Foto: Facebook/Radio La Kallejera by Noticias Rio Altar)

Durante la transmisión es posible ver la presencia de elementos de la Policía Municipal, así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que recababan información sobre la ejecución.

“Código rojo en nuestro municipio, tome sus precauciones, si no tiene que salir no salga. Es lamentable lo que acaba de suceder esta mañana, cosas que no habían pasado y están pasando ahora en nuestro municipio. Le pedimos a la comunidad permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”, alertó el periodista.

Tras seis minutos de transmisión, se aprecia cómo una caravana de vehículos circula hacia donde se encuentra ubicado el periodista, a escasos metros del personal de la Policía Municipal y los agentes ministeriales.

Al llegar a la posición del reportero, el conductor del convoy que lidera al resto de los vehículos hizo sonar su bocina y, sin descender del auto, le gritó al periodista “¡Dame el teléfono, dame el teléfono!”. En ese instante, la transmisión se interrumpió.

El convoy color negro, a la izquierda de la imagen, es el vehículo desde el cual sujetos armados amenazaron al periodista y le robaron su celular. Todo a escasos metros de elementos de la Policía Municipal. (Foto: Facebook/Radio La Kallejera by Noticias Rio Altar)

Minutos después, el periodista realizó una publicación en la página de Facebook de Radio La Kallejera, en la cual aseguró que se encontraba bien y en un lugar seguro. “Sólo perdí mi dispositivo móvil en la transmisión”, informó Jesús Manuel Loroña.

Horas más tarde, durante una entrevista con Milenio, el periodista dio a conocer más detalles respecto a la situación e informó que en la caravana de vehículos iban “entre 15 y 20 elementos” armados.

“En el primer vehículo iban cuatro, en el segundo iban otros seis. Era una caravana de 10 vehículos. Desde el mismo vehículo solicitan que entregue el celular apuntando con un arma para posteriormente salir de ahí, de ese lugar frente a las mismas autoridades”, detalló el periodista durante la conversación.

De igual manera, denunció que las autoridades no reaccionaron de ningún modo ante la amenaza y el robo de su dispositivo. “No hicieron nada, como pasa normalmente”, manifestó Loroña, además de expresar la impotencia y el miedo que causó el hecho de que todo ocurriera frente a los elementos policiales: “luego es seguro porque según están las autoridades ahí, pero pues vemos que no es suficiente”.

Captura: Twitter/@fgjesonora

Fue hasta la noche de este mismo miércoles que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Sonora se pronunció al respecto, vía Twitter.

“En la #FiscaliaDeSonora, en nuestro nivel de competencia, iniciamos de oficio investigación derivado de un video que se hizo público, por el delito de robo de un dispositivo celular, a un reportero que cubría un evento en la zona de #Altar” fue lo único que informaron las autoridades.

