Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y demás morenistas consolidan unidad para 2024 en Toluca... excepto Monreal

Las grandes figuras de Morena se reunieron en Toluca, Edomex (Foto: @mario_delgado)

Este domingo 12 de junio tuvo lugar en el centro de Toluca, Estado de México, una reunión masiva entre militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dentro de quienes destacaron miembros del gabinete presidencial, gobernadores, gobernadoras, así como legisladores de ambas cámaras.

Sobre la explanada del Teatro Morelos, muy cerca del palacio de gobierno del Estado de México -donde se encuentra la oficina del priista Alfredo del Mazo- se dieron cita entre centenares de morenistas las principales “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador: Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

No obstante, uno de los personajes que causó impresión por su ausencia fue el senador y coordinador de bancada, Ricardo Monreal. El zacatecano el pasado 11 de junio reafirmó sus aspiraciones presidenciales al compartir a través de sus redes sociales un meme en el que, al estilo matrix, declaró no estar a favor de las encuestas como método de elección en el proceso interno del partido.

“Vengo del mundo real y las encuestas son un método desgastado”, publicó el ex jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Asimismo, el congresista declaró durante la presentación de su libro “Otro campo posible” en Campeche que él tratará de conseguir la candidatura presidencial “por la buena” dentro de Morena, y si no lo logra, afirmó no tener un plan B.

Explanada del Teatro Morelos, en Toluca (Foto: @PartidoMoremaMx)

Durante la gran fiesta morenista, el líder nacional del partido, Mario Delgado, reafirmó que el proceso de elección del candidato o candidata presidencial será por medio de encuestas, donde habrá un instrumento inicial en el que todos pueden participar, el cual llevará a una encuesta definitoria con las opciones más votadas.

Durante el evento en el que se pregonó la unión dentro del partido guinda, Mario Delgado adelantó que será dentro de un año cuando comience el proceso de elección del abanderado guinda.

En el evento estuvieron las figuras políticas más importantes del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, con excepción de éste. Destacaron los presidenciables Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, así como los posibles candidatos por la gubernatura del Estado de México en 2023, Delfina Gómez, actual Secretaria de Educación, Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas y el senador Higinio Martínez.

Del gabinete presidencial se contó con la presencia de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo; Luisa María Albores, secretaria de Medio Ambiente, y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ricardo Monreal sostiene sus deseos de contender el 2024 (Foto: Instagram/@monrimoments)

Por su parte, asistieron las y los gobernadores Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, Layda Sansores de Campeche, Rutilio Escandón de Chiapas, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco de Cuernavaca, Miguel Ángel Navarro, gobernador por Nayarit, Rubén Rocha de Sinaloa, Carlos Manuel Merino de Tabasco y Lorena Cuellar, titular de Tlaxcala.

En tanto, asistió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y el Presidente de la Mesa Directiva del mismo organismo, Sergio Gutiérrez Luna. También se presentó la secretaria general del partido, Citlalli Hernández y el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuéllar.

En la Asamblea Informativa de Unidad y Movilización, las y los oradores se pronunciaron a favor de la unidad dentro del partido, como lo hizo la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum: “Aquí hay unidad. Para nosotros lo más importante es la transformación”.

Por su parte, el canciller mexicano declaró: “La unidad se construye con respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye escuchando al pueblo”.

