Día del Padre: cuándo se celebrará en México

El día del padre se celebrará este mes. Foto: Pixabay

La celebración del Día del Padre en México está a la “vuelta de la esquina”, pues cada año se consiente a los papis durante el tercer domingo del mes de junio. Por ello, en este espacio digital recordaremos la fecha exacta para aquellos que quieran brindar un obsequio y no se presenten las prisas.

Antes de conocer el día en que se llevará a cabo la celebración de este año, será importante mencionar que su origen remonta a la época de 1910, cuando el estadounidense Smart Dood, en la ciudad de Washington proponía que con esta celebración, cada 5 de junio, se destacara el papel que juegan los padres en la sociedad, especialmente de aquellos que, como su progenitor, cumplían el doble rol, es decir, de padre y madre en la educación de sus hijos.

Sin embargo, la propuesta de Smart no tuvo muchos adeptos en los primeros años y permaneció en el olvido. En 1915, Harris C. Meek, presidente del Club de Leones de Chicago, retomó la idea. En esta ocasión, el proyecto contó con mejores auspicios, aunque en un principio la sugerencia fue que cada familia eligiera celebrar o no el día 5 de junio como “Día del Padre”.

En 1924, el presidente de los Estados Unidos de América, Calvin Coolidge, apoyó esta iniciativa y convirtió el “Día del Padre” en una celebración nacional. Finalmente, en 1966, el presidente Lyndon B. Jhonson firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como “Día del Padre”.

Las personas entregan regalos a ellos en su día. (Foto: Pixabay)

En México, esta celebración comenzó a generalizarse en los centros escolares hacia la década de 1950, aunque en los años posteriores se fue convirtiendo en una fiesta de consumo patrocinada por las grandes cadenas comerciales. Sin embargo, en muchos hogares de nuestro país, la fiesta es una ocasión para la reunión familiar y para el reconocimiento a los papás.

¿Cuándo se celebra este año a los papás?

Este 2022, el festejo será el próximo domingo 19 de junio de 2022, por lo que será mejor preparar lo mejor para él, si así lo desea.

Cabe recordar también que, la paternidad es un concepto que procede del latín paternitas y se refiere a la condición de “ser padre”. Esto quiere decir que el hombre que ha tenido un hijo accede a la paternidad, aunque también es cierto que la filiación puede trascender lo biológico, y un hombre puede ser padre a través de la adopción.

En otros países el festejo es en otra fecha. (Foto: Pixabay)

En primera instancia la paternidad es una construcción sociocultural y simbólica que tiene un referente de tipo biológico, asociado a los procesos de construcción de la masculinidad (entendida como la interpretación social y cultural del ser hombre).

En las sociedades patriarcales, por ejemplo, la figura simbólica del padre generalmente se asocia a la figura de autoridad, respeto; la que impone la Ley en el seno familiar, protege, cuida y brinda seguridad; sin embargo al ser un concepto social, éste se encuentra en una continua evolución y actualmente la función paterna va más allá de lo psicoafectivo y tradicional, es de carácter real y simbólica, polisémica, no restringida al género masculino, ni a la función genitora.

Aunque la celebración en honor a los padres se enfrasca en el tercer domingo de junio como la más reconocida, en otros países realizan el festejo en otra fecha. Por ejemplo, en Italia y España lo celebran el 19 de marzo, como fecha fija, por la Festividad de San José, el padre de Jesús, por la tradición católica. Marruecos, Andorra, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique y Portugal lo celebran también ese día.

